FC Bayern vor Verpflichtung von Trainer Kompany

Nach einigen Absagen geht das Warten auf den neuen Trainer des FC Bayern München weiter. Die Anzeichen verdichten sich aber, dass dem nun ein Ende gesetzt werden kann. So berichtet unter anderem die englische Zeitung "The Guardian", dass Vincent Kompany an der Säbener Straße auf Thomas Tuchel folgt. Vollzug könnte es bereits bis zum Ende der Woche geben. Der frühere Profi des Hamburger SV oder von Manchester City hat zuletzt den FC Burnley in die Premier League geführt, ist 2023/24 aber wieder mit dem Klub abgestiegen.