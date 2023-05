FC Bayern vor Verpflichtung von Chelsea-Duo Harder und Eriksson

Da bahnen sich zwei Transfercoups an: Pernille Harder und Magdalena Eriksson stehen laut Medienberichten vor einem Wechsel von Chelsea zu den Münchner Bayern.

Sie sind privat ein Paar und machen wohl auch künftig auf dem Spielfeld gemeinsame Sache: Harder (30) und Eriksson (29) sollen laut Medienberichten in Skandinavien - "TV2" in Norwegen und "Fotbollskanalen" in Schweden berichten - im Sommer vom FC Chelsea zum FC Bayern wechseln. Die Dänin und die Schwedin würden in diesem Fall auf den norwegischen Trainer Alexander Straus treffen.

Da die Verträge der beiden Nationalspielerinnen zum 30. Juni auslaufen, müssten die Münchnerinnen keine Ablöse bezahlen. Die im Mittelfeld beheimatete Ex-Wolfsburgerin Harder und Abwehrspielerin Eriksson hatten zuletzt bereits klargemacht, dass sie nur im selben Verein ihre Karrieren fortsetzen wollen.

Ein Jahr nach Stanway

Namhafte Klubs wie Olympique Lyon und Real Madrid wären somit aus dem Rennen. Der FC Bayern wiederum würde seine Ambitionen im deutschen und europäischen Frauenfußball unterstreichen. Mit Georgia Stanway (24) war bereits im vergangenen Sommer eine namhafte Akteurin aus dem englischen Oberhaus nach München gewechselt.