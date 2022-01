FC Bayern verpflichtet schwedisches Talent Vinlöf

Der FC Bayern verstärkt sich mit dem 16 Jahre alten Linksverteidiger Matteo Perez Vinlöf aus Schweden. Das Talent unterschreibt einen Langzeitvertrag.

Vinlöf, schwedischer U-17-Juniorennationalspieler, wechselt aus der Nachwuchsabteilung des Erstligisten Hammarby IF nach München an den Bayern-Campus und erhält dort einen langfristigen Vertrag. Das teilten die Münchner am Mittwoch mit.

Im vergangenen Jahr absolvierte Vinlöf bereits eine Probe-Trainingswoche am Nachwuchsleistungszentrum des Rekordmeisters - und wusste ganz offensichtlich zu überzeugen.

"Mit Matteo haben wir einen sehr interessanten und spannenden Spieler für unsere Jugendmannschaften verpflichtet. Er hat uns mit seinen Auftritten unter anderem beim Probetraining überzeugt und wird unsere Nachwuchsteams auf der Linksverteidiger-Position verstärken. Wir freuen uns, ein weiteres vielversprechendes Talent am Campus zu begrüßen", wird Holger Seitz, der sportliche Leiter des FC Bayern Campus, in einer Mitteilung zitiert.

Vinlöf wird im Internat am Campus-Gelände wohnen und an diesem Mittwoch ins Mannschaftstraining der U 19, die in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest spielt, einsteigen.

