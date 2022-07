FC Bayern verpflichtet geliehene Runarsdottir fest

Der FC Bayern München hat Torhüterin Cecilia Ran Runarsdottir fest verpflichtet. Bislang war die Isländerin ausgeliehen.

Im Januar 2022 war Runarsdottir zunächst auf Leihbasis vom FC Everton zu den Bayern-Frauen gekommen, weil die Verantwortlichen nach der Verletzung von Laura Benkarth Handlungsbedarf gesehen hatten. Die Nationaltorhüterin Islands, die je einmal in der Bundesliga und im Pokal zum Einsatz kam, überzeugte - weshalb sie nun einen Vierjahresvertrag bekommt.

"Cecilia gehört mit ihren 18 Jahren zu den größten Torhüterinnentalenten weltweit", sagt Bianca Rech, Sportliche Leiterin beim FC Bayern. "Cecilia hat sich vom ersten Tag an hier in München sehr wohl gefühlt, und wir freuen uns, dass sie dem FC Bayern weiterhin erhalten bleibt."

Runarsdottir, die mit 16 Jahren und sieben Monaten die jüngste isländische Nationaltorhüterin ist und vor ihrem Wechsel nach München schon an den KIF Örebro in der ersten Liga in Schweden verliehen war, betonte: "Ich bin super dankbar für die Möglichkeit, dass ein so großer Verein wie der FC Bayern so langfristig mit mir plant. Das zeigt das Vertrauen, das der Klub in mich hat und das freut mich sehr."