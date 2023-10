FC Bayern verpflichtet Boateng offenbar nicht

Für Jerome Boateng schien sich ein Comeback im Trikot des FC Bayern anzubahnen. Doch nun erhält der vereinslose Innenverteidiger offenbar keinen Vertrag.

Die Verantwortlichen des FC Bayern hatten schon über die Rolle gesprochen, die Jerome Boateng im Kader von Trainer Thomas Tuchel einnehmen könnte. Doch nun wird der 35 Jahre alte Innenverteidiger offenbar gar nicht verpflichtet. Die "Bild" berichtet am Freitag, dass Boateng keinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister erhalte.

Demnach gab den Ausschlag der neu aufzurollende Prozess gegen Boateng, obwohl etwa Sportdirektor Christoph Freund noch erklärt hatte, die "private Geschichte" sei "für uns kein großes Thema". Wegen eklatanter Rechtsfehler hatte das Bayerische Oberste Landesgericht die Verurteilung des Weltmeister von 2014 wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgehoben. Boateng war im November vergangenen Jahres wegen Angriffen auf seine Ex-Freundin zu einer Geldstrafe von insgesamt 1,2 Millionen Euro verurteilt worden.

Boateng hatte den FC Bayern 2021 verlassen, war anschließend bei Ligue-1-Klub Olympique Lyon aber nicht glücklich geworden, sondern zunehmend in eine Reservistenrolle gerückt. Seit dem 1. Juli war er ohne Klub und kann deshalb auch schon vor dem Winter-Transferfenster im Januar jederzeit verpflichtet werden.

Fällt de Ligt länger aus?

Der FC Bayern verfügt in Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Neuzugang Min-Jae Kim nur über drei gestandene Innenverteidiger und erlebte zum DFB-Pokal-Auftakt in Münster (4:0), als Leon Goretzka im Abwehrzentrum aushelfen musste, dass es in diesem Bereich an Breite fehlt. Zumal ein Duo Sorgen bereitet: Bei de Ligt (Schlag aufs Knie) war offiziell von "ein paar Tagen" die Rede, inzwischen wird intern von vier Wochen Ausfallzeit gesprochen. Und bei Upamecano, der zuletzt mit Schambeinproblemen kämpfte, ist Vorsicht geboten.

Für Boateng, der sich seit dem Sonntag an der Säbener Straße im Training präsentieren durfte, war deshalb "eine Rolle als Backup" (Freund) vorgesehen. Doch diese wird offenbar vorerst nicht ausgefüllt.