FC Bayern verpflichtet 17-jährigen Irankunda

Der FC Bayern hat seinen ersten Transfer für den kommenden Sommer getätigt. Von Adelaide United kommt der 17-jährige Nestory Irankunda.

Bereits am vergangenen Freitag hatte der kicker berichtet, dass die Verpflichtung Irankundas unmittelbar bevorstehe, am Dienstag dann meldete der Bundesliga-Zweite Vollzug: Irankunda wird zum 1. Juli 2024 vom australischen Klub Adelaide United nach München wechseln und soll nach kicker-Informationen eine Sockelablöse im mittleren sechsstelligen Bereich kosten. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

Ein früherer Transfer wird durch die FIFA-Regularien ausgeschlossen, die einen Transfer aus Australien nach Europa erst nach dem Erreichen der Volljährigkeit erlauben. Irankunda feiert seinen 18. Geburtstag erst am 9. Februar und darf somit erst zur neuen Saison zum FC Bayern stoßen.

"Wir haben Nestory schon seit einiger Zeit auf dem Schirm und freuen uns, dass wir mit ihm und Adelaide United eine Einigung über einen Wechsel nach München für den nächsten Sommer gefunden haben", wird Jochen Sauer, Bayerns Direktor für Nachwuchsentwicklung in der Vereinsmitteilung zititert und bedankte sich ausdrücklich bei den Verantwortlichen des australischen Erstligisten. Für die erste Mannschaft des Vereins lief Irankunda bereits mit 15 Jahren auf und wurde zum zweitjüngsten Torschützen der Liga-Geschichte. In der laufenden Saison kommt er auf ein Tor in bislang drei Ligaspielen, fehlte seinem Team zuletzt aber aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre.

Podcast Warum braucht Köln keine Trainer-Diskussion? Köln im Abstiegskampf, ein alter Bekannter für Nagelsmann und ein meckernder Klopp - Außerdem sprechen wir über die neuesten Entwicklungen zum Böllerwurf in Augsburg. alle Folgen

"Nestory ist ein extrem schneller Außenbahnspieler, dribbel- und abschlussstark und mit viel Zug zum Tor", charakterisiert Sauer die Neuverpflichtung. "Wir sind überzeugt von seinem Potential und davon, dass er bei uns die nächsten Schritte machen wird. Die Erfahrungen der nächsten Monate in der A-League werden sich für seine weitere Entwicklung sicherlich sehr positiv auswirken."

Irankunda ist australischer U-17-Nationalspieler (elf Tore in 17 Spielen) und wurde auch für die A-Mannschaft der Socceroos schon berufen, kam dort jedoch noch nicht zum Einsatz. Geboren wurde der Offensivspieler 2006 allerdings nicht in Australien, sondern in einem Flüchtlingslager in Tansania, wohin seine Eltern aus Burundi geflüchtet waren. Von dort war die Familie weiter nach Australien gezogen.