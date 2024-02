FC Bayern verpflichtet 16-jährigen Kusi-Asare

Der FC Bayern hat sich die Dienste von Sturmtalent Jonah Kusi-Asare gesichert. Der erst 16-jährige Schwede wechselt mit sofortiger Wirkung in die Nachwuchsabteilung der Münchner.

Im Zeitalter von Transfersummen jenseits der einhundert Millionen Euro streben Europas Top-Klubs zunehmend danach, internationale Talente frühzeitig zu entdecken und an den Verein zu binden - so auch der FC Bayern. Was mit Jamal Musiala, der 2019 vom FC Chelsea an die Isar wechselte, gut geklappt hat, soll sich nun wiederholen:

Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstagvormittag bekanntgegeben hat, wechselt der erst 16-jährige Jonah Kusi-Asare in die Nachwuchsabteilung der Münchner. Der Schwede kommt von AIK Solna und unterschrieb einen "langfristigen" Vertrag.

Groß, technisch stark, antrittsschnell

"Jonah Kusi-Asare ist ein junger Stürmer mit enormem Potenzial. Ihm lagen einige Angebote vor, er hat sich aber ganz bewusst für den FC Bayern entschieden, weil wir ihn überzeugen konnten, wie wir ihn bei uns aufbauen und entwickeln wollen", sagt FCB-Sportdirektor Christoph Freund, der federführend bei diesem Transfer agierte: "Er bringt alle Voraussetzungen mit, ist technisch stark, schnell, groß, bereits in jungen Jahren körperlich sehr robust und hat einen hervorragenden Torabschluss."

Zum Thema Die Wintertransfers der Bundesliga

Kusi-Asare gilt als eines der größten Sturmtalente Europas. Mit 1,96 Metern Körpergröße hat er ein Gardemaß für einen Strafraumstürmer, ist dazu aber gleichzeitig technisch stark und antrittsschnell.

Trotz seines jungen Alters absolvierte der schwedische U-17-Nationalspieler bereits vier Einsätze bei seinem Jugendklub AIK Solna in der schwedischen Allsvenskan, blieb in seinen insgesamt 62 Minuten aber noch ohne Torbeteiligung. Dennoch stand er dem Vernehmen nach bei mehreren Top-Klubs Europas auf dem Zettel.

Kusi-Asare soll in der U 19 Spielpraxis sammeln

Durchgesetzt hat sich im Werben nun der FC Bayern. Bereits im Jahr 2022 absolvierte Kusi-Asare zweimal ein Probetraining bei den Münchnern, dabei sollen er und seine Familie sich im Umfeld des Vereins wohlgefühlt haben. "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl", sagte der Jugendliche nun. "Ich bin sehr glücklich, jetzt beim in meinen Augen größten Verein der Welt zu sein und hier unterschrieben zu haben."

Bei den Bayern soll Kusi-Asare von Harry Kane und Co. lernen, zum Einsatz kommen soll der 16-Jährige aber zunächst bei der U 19. Die Münchner wollen ihr neues Talent behutsam aufbauen.