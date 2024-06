FC Bayern verleiht U-17-Weltmeister Hennig nach Unterhaching

Die SpVgg Unterhaching hat künftig zwei U-17-Welt- und Europameister in ihren Reihen. Der FC Bayern verleiht Maximilian Hennig für ein Jahr an den Nachbarn.

Die angedachte Kooperation zwischen beiden Klubs ist noch nicht offiziell, die Drähte zwischen dem FC Bayern und der SpVgg Unterhaching glühen aber längst. Nun wechselt Linksverteidiger Maximilian Hennig für eine Saison auf Leihbasis vom Rekordmeister zum Drittligisten. Das vermeldeten die beiden Nachbarn am Donnerstagvormittag.

Demnach verlängerte der FC Bayern zunächst den Vertrag mit dem U-17-Welt- und Europameister bis Sommer 2027, um ihn nun für ein Jahr in Haching reifen zu lassen. "Maxi ist ein Paradebeispiel für ein echtes bayerisches Eigengewächs", sagt Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung beim FCB über den 17-Jährigen. "Er trägt seit der U 9 das Bayern-Trikot und hat sich in den zehn Jahren bei uns kontinuierlich weiterentwickelt. Wir glauben an sein fußballerisches Potenzial und sind überzeugt, dass die Leihe zur SpVgg Unterhaching der richtige Schritt für seinen weiteren Weg ist. Wir werden ihn dort sehr intensiv begleiten."

Hennig freut sich auf "neues Umfeld" - und trifft auf Heide

In Unterhaching trifft Hennig, der in der vergangenen Saison als Stammspieler der U 19 25 Spiele in der U-19-Bundesliga und der Youth League bestritt, auf Torhüter Konstantin Heide, mit dem er im Vorjahr erst Europa-, dann Weltmeister geworden war. "Ich freue mich auf eine neue Herausforderung in einem neuen Umfeld", zitieren die Hachinger ihren Neuzugang. "Es ist meine erste Station im Herrenbereich, und ich werde 110 Prozent geben, damit die Saison sowohl für den Klub als auch für mich bestmöglich endet."





SpVgg-Sportdirektor Markus Schwabl freut sich auf einen Spieler, "den wir schon seit längerer Zeit beobachten. Er hat enormes Potenzial auf der linken Verteidigerposition und wir wollen ihm die Möglichkeiten geben, seine Entwicklung fortzusetzen und die ersten Schritte im Profifußball zu gehen."

Umgekehrt hatten sich die Bayern unlängst die Dienste zweier Haching-Talente gesichert. Die Offensivtalente Gibson Nana Adu (16) und Maurice Krattenmacher (18) wechselten zum FCB, wobei Adu direkt wieder zurückverliehen wurde. Sobald die angedachte Kooperation beider Klubs besiegelt ist, könnten in den nächsten Jahren noch weitere Transfers hinzukommen - in beide Richtungen.