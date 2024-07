FC Bayern verleiht Nachwuchs-Keeper Hülsmann nach Österreich

Der FC Bayern München wird Tom Ritzy Hülsmann für die Saison 2024/25 an den österreichischen Zweitligisten SKN ST. Pölten verleihen. "'Ritzy' hat in der vergangenen Saison bei unserer zweiten Mannschaft sein Talent als Schlussmann unter Beweis gestellt. Dazu hat er regelmäßig bei unseren Profis mittrainiert. Wir sind überzeugt, dass er nun bereit ist, den nächsten Schritt in einer Profiliga zu machen und er dafür in St. Pölten beste Voraussetzungen vorfinden wird", sagte Nachwuchschef Jochen Sauer über den 2017 aus Trier nach München gewechselten Torwart. Hülsmann bestritt in der abgelaufenen Saison für den FCB II in der Regionalliga Bayern 29 Spiele.