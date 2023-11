FC Bayern verlängert mit "Teamspielern" Scholl und Yildiz

Der FC Bayern München hat die Verträge mit zwei Talenten aus der U 19 verlängert.

Stabilisator in der Bayern-Abwehr: Paul Scholl. IMAGO/eu-images

Sowohl Innenverteidiger Paul Scholl als auch Mittelfeldspieler Veis Yildiz, beide Jahrgang 2006, haben sich bis Juni 2026 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Scholl spielt seit 2014 für den Bayern-Nachwuchs, Yildiz kam im Sommer 2019 an den Campus.

Altintop: "Echte Teamspieler"

Halil Altintop, Sportlicher Leiter im NLZ der Münchner, sagte zu den Personalien in der offiziellen Verlautbarung: "Paul und Veis sind echte Teamspieler, die immer alles für den Erfolg der Mannschaft geben. Beide sind schon lang bei uns und kommen hier aus der Region. Wir freuen uns sehr, dass sie auch ihre Zukunft beim FC Bayern sehen und ihre Entwicklung gemeinsam mit uns fortsetzen wollen."

Eigengewächs Scholl ist im oberbayrischen Hausham geboren und gehört in der U 19 von Chefcoach Michael Hartmann zum Stammpersonal (13 Einsätze in Junioren-Bundesliga und Youth League). Der gebürtige Erdinger Yildiz wartet wegen einer langwierigen Knie-Verletzung noch auf seinen ersten Einsatz in der laufenden Spielzeit.

Die U 19 der Bayern belegt aktuell in der Staffel Süd/Südwest nach einem 3:1-Sieg in Sandhausen den fünften Tabellenplatz. In der Youth League ist die Hartmann-Elf nach vier von sechs Vorrundenspieltagen momentan Gruppenzweiter.