FC Bayern verlängert mit Ibrahimovic - und zieht ihn dauerhaft zu den Profis

Nach seiner Leihe zu Frosinone Calcio belohnt der FC Bayern München Arijon Ibrahimovic gleich doppelt. Der 18 Jahre alte Offensivmann erhält einen neuen Vertrag bis 2027 - und zählt künftig fest zum Profikader.

"Arijon Ibrahimovic konnte in der vergangenen Saison bei Frosinone Calcio mit bereits 17 Jahren in einer der europäischen Topligen wertvolle Erfahrungen sammeln, nicht nur auf dem Platz", lobt Christopher Freund den Leih-Rückkehrer, der im vergangenen Sommer als 17-Jähriger den Schritt zu Frosinone in die Serie A gewagt hatte. "Das hat ihn enorm weitergebracht - und jetzt bekommt er die Chance, sich bei unseren Profis zu zeigen."

Bis 2027 verlängerte der Rekordmeister den ursprünglich bis 2025 datierten Vertrag des gebürtigen Nürnbergers, der im Sommer 2018 in die bayrische Landeshauptstadt wechselte und im Februar 2023 sein Bundesliga-Debüt feierte. Bereits Anfang Juni hatte der kicker über die Münchner Zukunftspläne mit Ibrahimovic berichtet. "Arijon ist in der Offensive auf allen Positionen einsetzbar, hat eine starke Mentalität und immer einen guten Zug zum Tor. Er kam im Alter von 12 zum FC Bayern Campus - wir freuen uns sehr, wie er seinen Weg macht", so Freund weiter.

Einzigartige Leistung in Europas Top-5-Ligen

"Die Saison in der italienischen Serie A hat mich persönlich und sportlich vorangebracht, ich habe viel dazugelernt", ist sich Ibrahimovic sicher. "Jetzt kann ich es kaum erwarten, hier loszulegen. Ich möchte mich weiterentwickeln, für meine Mannschaft alles geben und mit dem FC Bayern viele Titel gewinnen."

Bei Frosinone absolvierte Ibrahimovic 16 Partien in der Serie A - und sorgte dabei für eine Bestmarke, als er als jüngster Spieler in den Top-5-Ligen in einem Spiel traf und ein weiteres Tor vorlegte. Nun darf er sich in der Mannschaft von Neu-Coach Vincent Kompany, die am 15. Juli in die Saisonvorbereitung startet, für weitere Einsätze in der Bundesliga empfehlen.

