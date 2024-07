FC Bayern verlängert mit Harris - Breunig bleibt beim MBC

Nach einigen Wechseln im Kader sorgt der FC Bayern Basketball mit der Verlängerung von Elias Harris für Kontinuität auf den deutschen Positionen. Auch in Weißenfels kann man einen wichtigen deutschen Big Man überraschenderweise halten.

Der FC Bayern hält an Basketball-Routinier Elias Harris fest. Der 35-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim Meister und Pokalsieger um zwei Spielzeiten bis 2026. "Hier fühle ich mich wirklich wohl und kann mich sportlich wie persönlich weiterentwickeln", sagte Harris in einer Vereinsmitteilung.

Geschäftsführer Marko Pesic unterstrich: "Elias ist auf und neben dem Court ein ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft und es war für uns keine Frage, dass wir auf seine Erfahrung und Qualitäten nicht verzichten möchten." Der frühere Nationalspieler, der in der Bundesliga etliche Jahre bei Brose Bamberg und ein paar Monate in Ludwigsburg gespielt hatte, kam 2022 nach München.

Bei den Bayern war er seitdem eher Ergänzungsspieler, zumindest in der Euroleague. In der BBL gehörte der Big Man dagegen zu den wichtigen deutschen Spielern und machte in der Hauptrunde 33 Spiele, die er zu 7,2 Zählern im Schnitt nutzte. Dementsprechend betont Pesic die Wichtigkeit der Verlängerung, nachdem andere Rollenspieler mit deutschem Pass wie Niklas Wimberg und Nelson Weidemann die Bayern verlassen haben: "Er hat noch viel mehr im Tank und gehört erfreulicherweise zum Kerngerüst des Teams, das uns erhalten bleibt."

Breunig bleibt beim MBC - Boeheim nach Göttingen

In Weißenfels schreiten die Kaderplanungen für die neue Spielzeit ebenfalls voran: Center Martin Breunig verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr und wird auch in der kommenden Saison gemeinsam mit Ex-BBL-MVP John Bryant das Duo unter den Körben bilden. "Es ist alles andere als selbstverständlich, einen Spieler dieser Güteklasse in unseren Reihen zu haben. Ich bin froh, dass wir auf der Centerposition auf Kontinuität setzen können", so Mitgesellschafter Christian Zeidler.

In der vergangenen Saison gehörte Breunig zu den absoluten Leistungsträgern beim MBC und erzielte pro Partie 11,5 Punkte und 5,2 Rebounds. In Sachsen-Anhalt geht der 32-Jährige, der zuvor bereits lange in Oldenburg, Bonn und Ludwigsburg spielte, damit in seine dritte Spielzeit. Das deutsche Gerüst der Weißenfelser, die bereits BBL-Routinier Akeem Vargas und den Tübinger Kapitän Gianni Otto verpflichteten, steht damit weitestgehend.

Ein weiterer Ex-Tübinger bleibt der BBL ebenfalls erhalten: Jimmy Boeheim, der für die Tigers in der vergangenen Spielzeit auf 13 Punkte pro Spiel kam, schließt sich zur neuen Saison der BG Göttingen an. Trainer Oliver Foucart freut sich über die Neuverpflichtung, die den Kader, zumindest vorerst, komplettieren soll: "Wir mögen seinen Ehrgeiz und die Fähigkeit sehr, für den Gegner eine vielseitige Scoring-Herausforderung zu sein. Er hat sich in der easyCredit BBL schon bewiesen, und wir sind froh, dass er seine Entwicklung bei uns fortsetzen möchte."