FC Bayern verkündet Transfer von "Weltstar" Mané

Der FC Bayern hat den Wechsel von Sadio Mané vom FC Liverpool nun auch offiziell bestätigt. Der Deal mit dem 30-Jährigen bringt einen klanghaften Namen in die Bundesliga.

Das deutsche Oberhaus kann zum Start in seine 60. Saison nach dem Weggang von Erling Haaland zu ManCity und dem drohenden Abschied von Robert Lewandowski Richtung Barcelona ruhig ein wenig Glamour gebrauchen.

Den bringt Sadio Mané definitiv mit nach München, wo der senegalesische Nationalstürmer nun auch offiziell gelandet ist: Am Mittwoch verkündete der FC Bayern die Verpflichtung des Offensivmanns vom FC Liverpool. Bereits am Freitagnachmittag hatte der kicker über den entscheidenden Durchbruch bei den Verhandlungen berichtet.

Kahn: "Ein Spieler, wie es sie nur ganz wenige auf der Welt gibt"

"Sadio Mané ist ein Weltstar, der die Strahlkraft des FC Bayern unterstreicht und die Attraktivität der gesamten Bundesliga erhöht", wird Präsident Herbert Hainer in der Pressemitteilung zitiert. "Für solche einzigartigen Fußballer kommen die Fans in die Stadien. Es ist großartig, dass unser Vorstand um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic einen Spieler wie Sadio Mané für den FC Bayern verpflichten konnte."

Mané hat einen Vertrag bis 2025 beim Rekordmeister unterschrieben, die Bayern überweisen eine Ablöse von 32 Millionen Euro plus Boni (bis zu neun Millionen Euro) an den Klub von Trainer Jürgen Klopp.

Vorstandschef Kahn sieht ein "sehr, sehr starkes Paket" bei Mané: "Er ist dank seiner herausragenden Leistungen und seiner großen Erfolge auf internationalem Top-Niveau seit vielen Jahren ein Spieler, wie es sie nur ganz wenige auf der Welt gibt." Und Salihamidzic berichtet: "Sadio hat in unseren Gesprächen von der ersten Minute an klargestellt, dass er nur für den FC Bayern spielen möchte. Seine herausragenden Qualitäten kennt jeder, spielerisch wie seine unfassbare Mentalität. Er wird unserer Mannschaft mit ihrem super Gerüst viel geben und sie mittragen."

Mané: "Ich mag diesen Klub sehr"

Der amtierende Afrika-Cup-Meister zeigt sich selbst "sehr froh, jetzt endlich beim FC Bayern in München zu sein. Wir haben viele Gespräche geführt, und ich habe von Beginn an das große Interesse dieses großen Klubs gespürt. Für mich gab es daher auch von Beginn an keinen Zweifel: Das ist der richtige Zeitpunkt für diese Herausforderung. Ich will mit diesem Verein viel erreichen, auch international. Schon während meiner Zeit in Salzburg habe ich viele Spiele des FC Bayern verfolgt - ich mag diesen Klub sehr!"

Mané steht Bayern-Coach Julian Nagelsmann von Tag eins der Vorbereitung zur Verfügung. Dies gilt auch für Neuzugang Ryan Gravenberch, den die Münchner von Ajax holten. Der Niederländer und Mané können sich nun aus nächster Nähe beschnuppern, bei der Winter-WM in Katar stehen sie sich als Kontrahenten in ihrem Auftaktspiel gegenüber (22. November).