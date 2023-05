FC Bayern verabschiedet Managerin Danner und befördert Rech

Wechsel an der Spitze der Frauen-Abteilung des FC Bayern München: Karin Danner geht zum Saisonende, ihre Nachfolgerin kennt sich aber schon bestens aus.

Klubmanagerin Karin Danner (64) geht zum 30. Juni dieses Jahres in den Ruhestand - "auf eigenen Wunsch", wie die Bayern in einer Mitteilung schreiben. Seit 1995 hatte die ehemalige Spielerin die Entwicklung des Frauenfußballs bei den Münchnerinnen in verantwortlicher Rolle vorangetrieben. Dreimal (2015, 2016, 2020) wurde der FCB unter ihrer Ägide deutscher Meister, einmal (2012) gewann er den DFB-Pokal.

"Karin Danner hat bei der Entwicklung der Frauenfußball-Abteilung des FC Bayern über zwei Jahrzehnte lang Pionierarbeit geleistet", ließ sich Bayern-Präsident Herbert Hainer zitieren. "Unsere Frauenfußball-Abteilung ist ihr Lebenswerk - und das ist mehr als gelungen." Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn schlug in dieselbe Kerbe: "Ohne Karin Danner stünde der Frauenfußball des FC Bayern niemals da, wo er heute steht. Sie hat diese einzigartige Erfolgsgeschichte als Spielerin und vor allem als Managerin nachhaltig geprägt. Der FC Bayern ist ihr zu unermesslichen Dank verpflichtet."

Drei Monate Übergangsphase

Danner selbst kam in der Mitteilung ebenfalls zu Wort: "Ich kann mit großer Dankbarkeit und Stolz auf die vergangenen Jahrzehnte im Frauenfußball beim FC Bayern zurückblicken. Was wir erreicht haben und wie sich alles seit den siebziger Jahren entwickelt hat, ist eine unvergleichliche Erfolgsstory."

Die scheidende Managerin richtete den Blick auch nach vorn und gab ihrer Nachfolgerin warme Worte mit auf die Reise: "Ich bin sehr glücklich, dass dieser Weg fortgesetzt wird - von dem dafür am besten geeigneten Menschen, den ich mir vorstellen kann: Bianca Rech hat bereits als Spielerin beim FC Bayern ihr Herz auf dem Platz gelassen, überzeugt seit Jahren in der Sportlichen Leitung und wird mit genau dem gleichen Ehrgeiz die Geschicke der Frauenabteilung beim FC Bayern weiterführen."

Rech selbst sprach von einer "großen Ehre", "unglaublicher Dankbarkeit" und Veranwortung. Die 42-Jährige hatte als bisherige Sportliche Leiterin ohnehin schon im Tagesgeschäft die nach außen präsentere Rolle inne. 2016 war die ehemalige Nationalspielerin nach München zurückgekehrt, erst als Teammanagerin, dann in zunehmend verantwortlicher Rolle. Seit dem 1. April und bis zum 30. Juni läuft eine Übergangsphase unter der gemeinsamen Leitung von Danner und Rech.