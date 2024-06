FC Bayern und Fitness-Chef Dr. Broich beenden Zusammenarbeit

Hinter dem FC Bayern liegt eine enttäuschende Saison ohne Titel, an der Säbener Straße steht ein Umbruch an. Im Team hinter dem Team zog der Rekordmeister nun erste personelle Konsequenzen.

Denn wie der FC Bayern München am Mittwochnachmittag mitteilte, wird die Zusammenarbeit mit Fitness-Chef Dr. Holger Broich "nach guten und einvernehmlichen Gesprächen" zum 1. Juli beendet.

"Holger Broich war zehn Jahre Teil des Teams hinter dem Team, das die erfolgreichste Dekade in der Geschichte des FC Bayern absolviert hat", wird FCB-Sportvorstand Max Eberl auf der Vereinswebsite zitiert. "Er vereint wissenschaftliche Erkenntnisse mit umfangreicher Berufspraxis auf höchstem Niveau, von Themen wie Leistungsdiagnostik über Trainingssteuerung bis zur Nachwuchsförderung."

Broich war seit Juli 2014 als Leiter der Abteilung Wissenschaft, Leistungsdiagnostik und Fitness sowohl für die Profis als auch für den gesamten Nachwuchsbereich tätig. Lange Zeit war die Zusammenarbeit von Erfolg gekrönt, in Broichs Zeit in München gewann der FCB neunmal die Deutsche Meisterschaft, 2020 die Champions League sowie die Klub-WM und den europäischen Supercup. Hinzu kommen drei Pokalsiege und sechs Triumphe im deutschen Supercup.

Trennung "ist ausdrücklich losgelöst vom Verlauf der zurückliegenden Saison zu betrachten"

In der abgelaufenen Spielzeit geriet die Arbeit des 49-Jährigen an der Säbener Straße aber in die Kritik. Bei der Saison-Analyse der Bayern-Bosse kamen Zweifel an der optimalen körperlichen Verfassung der Mannschaft auf. In den Mittelpunkt der Kritik rückte die Person Broich, der sich im kicker aber gegen die negative Bewertung seiner Arbeit zur Wehr setzte.

Die nun verkündete Trennung wollte Eberl nicht mit der öffentlich bekanntgewordenen Diskussion um den Fitness-Chef in Verbindung bringen: "Unsere Entscheidung ist ausdrücklich losgelöst vom Verlauf der zurückliegenden Saison zu betrachten, sondern ein Bestandteil unserer grundsätzlichen Neuausrichtung im sportlichen Bereich", sagte Eberl.

"Es war mir eine große Freude und Ehre, ein Teil dieser unglaublich erfolgreichen letzten zehn Jahre gewesen zu sein", sagte Broich. "Ich möchte mich ganz herzlich bedanken - für die jahrelange Unterstützung, den Zuspruch und das Vertrauen, das der FC Bayern in mich gesetzt hat und wünsche dem Verein weiterhin viel Erfolg."