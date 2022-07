FC Bayern und de Ligt: Die Verhandlungen haben begonnen

Die Verhandlungen mit Matthijs de Ligt haben begonnen. Am Montag reiste Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach Turin. Es wird weitere Gespräche geben, in dieser Woche könnte ordentlich Fahrt in die Personalie kommen.

"Wir waren da und haben uns unterhalten. Und jetzt schauen wir mal", sagte Salihamidzic am Montagabend nach seiner Rückreise aus Turin. Zu einer Wahrscheinlichkeit des Transfers von Matthijs de Ligt zu den Bayern konnte oder wollte er nichts sagen: "Das kann ich nicht sagen. Wir warten jetzt was passiert. Es ist immer wichtig, dass man redet - und jetzt sehen wir, was dabei herauskommt."

Bei Bayern wäre der Niederländer als neuer Abwehrchef eingeplant. Der FCB würde den 22-Jährigen, der seit 2019 für Juventus Turin spielt, gerne verpflichten.

Nach kicker-Informationen kann in dieser Woche noch reichlich Fahrt in diese Personalie kommen, denn die Münchner würden de Ligt gerne schon am nächsten Montag mit auf die USA-Reise nehmen. Der Poker ist nun am Montag offiziell gestartet, nun müssen sich die Vereinen noch einigen.

De Ligt machte in seinen ersten Profijahren bei seinem Jugendverein Ajax Amsterdam, für den er zwischen 2009 und 2019 spielte, direkt auf sich aufmerksam. 2019 wechselte er dann zur Alten Dame nach Turin und ist aktuell einer der vielversprechendsten Innenverteidiger für die nächsten Jahre.