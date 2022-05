FC Bayern: Stanisic will bleiben

Es war der perfekte persönliche Saisonabschluss für Josip Stanisic: Der 22-Jährige durfte noch einmal in der Startelf ran und köpfte beim 2:2 in Wolfsburg sogar sein erstes Bundesligator. Trotz zuletzt geringer Spielzeit möchte sich der kroatische Nationalspieler nach kicker-Informationen in München durchbeißen, eine Leihe ist aktuell kein Thema.

Josip Stanisic kann zufrieden auf seine erste Profisaison beim FC Bayern zurückblicken, was bei Ansicht der nackten Statistik zunächst erstaunen mag. Schließlich kam das Eigengewächs nach gutem Saisonstart in der Rückrunde nur selten zum Zug. Das freilich liegt an einer dreimonatigen Verletzungspause. Ein Muskelbündelriss warf den Außenverteidiger zurück, der es auch innen in der Viererkette oder auf der Sechs kann. Nachdem sich Stanisic zu Saisonbeginn in den Vordergrund gespielt hatte, debütierte er in Kroatiens Nationalmannschaft, drei Einsätze stehen für ihn bislang zu Buche.

Natürlich ist die Konkurrenzsituation im neuen Jahr wahrscheinlich auch nicht leichter, aber das ist halt immer noch Bayern München. Julian Nagelsmann

Beim FC Bayern waren es 13 in der Bundesliga, einer im DFB-Pokal und zwei in der Champions League. Die Konkurrenz wird allerdings nicht weniger, im Gegenteil. Für die rechte Abwehrseite holen die Bayern Noussair Mazraoui (24) von Ajax Amsterdam, Benjamin Pavard ist ebenfalls noch da. "Stani ist ein sehr verlässlicher Spieler, den man immer bringen kann, der immer solide seine Leistungen bringt. Du weißt, was du an ihm hast und was er liefern kann und wird", sagt Trainer Julian Nagelsmann und fügt an: "Natürlich ist die Konkurrenzsituation im neuen Jahr wahrscheinlich auch nicht leichter, aber das ist halt immer noch Bayern München. Wenn du dich entscheidest, für Bayern München zu spielen, gibt’s Konkurrenz; egal ob für jung oder für alt. Dann kannst du entweder sagen, ich entziehe mich der Konkurrenz oder ich stelle mich selbiger und gebe Vollgas."

Leihe? Aktuell kein Thema

Wäre eine einjährige Leihe also eine Lösung? Das ist derzeit nicht angedacht, weder vom FC Bayern noch von Stanisic, der von Dieter Hoeneß beraten wird. Sowohl die Bayern-Verantwortlichen als auch das Stanisic-Lager sehen dessen Entwicklung positiv, er habe an Selbstbewusstsein gewonnen und körperlich zugelegt. Mit anderen Worten: Stanisic mag kein Stammspieler sein, eine wert- und sinnvolle Kaderalternative ist er allemal. Und neben den Einsätzen bringt ihn das tägliche Training mit Topspielern in seiner Entwicklung weiter.