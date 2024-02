FC Bayern: Schon wieder klemmt's rechts hinten

Mit drei Neuzugängen reagierte der FC Bayern im Winter auf den zu dünnen Kader. Schon Mitte Februar sind die alten Probleme die neuen, besonders auf der Position des Rechtsverteidigers.

Rund 30 Millionen Euro ließ sich der FC Bayern Sacha Boey kosten - und kann aktuell nicht auf ihn bauen. Zuerst zeigte sich der Neuzugang von Galatasaray Istanbul im Spitzenspiel in Leverkusen (0:3) auf der ungewohnten linken Abwehrseite überfordert, nun fällt er mit einem Muskelfaserriss aus. Gegen den VfL Bochum (2:3) musste Noussair Mazraoui mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld, Bouna Sarr befindet sich nach einem Kreuzbandriss in der Reha. Somit sind alle drei gelernten Rechtsverteidiger im Krankenstand, auch Aushilfe Konrad Laimer dürfte nach seinem Muskelfaserriss am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen RB Leipzig noch nicht zur Verfügung stehen.

Automatisch stellt sich die Frage, wer diese Position bekleiden soll, wenn Mazraoui ausfällt. Gut möglich, dass es Joshua Kimmich trifft und dafür Aleksandar Pavlovic im defensiven Mittelfeld ins Team rückt. Das Talent fehlte allerdings in Bochum kurzfristig angeschlagen. Rechts hinten half übrigens Dayot Upamecano aus, ehe er im zweiten Spiel in Folge einen Platzverweis kassierte.

Offensiv sieht es nicht viel besser aus

Thomas Tuchel ist mit Blick auf den Kader in diesen Tagen nicht zu beneiden, gefühlt jeden Tag gibt es eine neue Baustelle beim Personal. Auf den offensiven Außenbahnen sieht es ohne Kingsley Coman und Serge Gnabry nicht viel besser aus, zumal auch der weiter hinten positionierte, aber für Tempo sorgende Alphonso Davies ausfällt. Bryan Zaragoza feierte als Joker in Bochum sein Bundesliga-Debüt, aber ist der Spanier in der sportlichen Krise des FC Bayern eine Soforthilfe? Leroy Sané kam wegen Problemen an der Patellasehne in Bochum nur als Joker. Dort sprangen Jamal Musiala und Thomas Müller auf den Flügeln ein, die beide ihre Stärke im Zentrum haben.

Tuchel muss nicht nur seine wankende Mannschaft schnellstmöglich zurück in die Spur bringen, er muss dies obendrein mit überschaubaren Alternativen tun. Umso mehr kommt es auf die verbliebenen Kräfte an. Die sollten freilich immer noch genügend Qualität besitzen, ein Bundesligaspiel jederzeit gewinnen zu können.