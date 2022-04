FC Bayern reist im Juli wieder in die USA

Zum inzwischen fünften Mal wird der FC Bayern im Rahmen der "Audi Summer Tour" in die USA reisen. Zwischen dem 18. und 24. Juli geht es unter anderem in die Hauptstadt Washington, wo Gastgeber D.C. United wartet.

"Wir freuen uns sehr, für unsere Fans nach zwei Jahren Pandemie wieder so erlebbar wie bei unseren früheren extrem beliebten und erfolgreichen 'Audi Summer Tours' sein zu können", sagte Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. "Es wird schön, die Begeisterung der Menschen vor Ort zu spüren."

Die Bayern werden ihre Zelte vom 18. bis 22. Juli in Washington aufschlagen, ehe es zur nächsten, noch nicht bekannten Station weitergeht. Das Spiel in der Hauptstadt findet am 20. Juli im 20.000 Zuschauer fassenden Audi Field statt.

Die Bayern waren bereits 2014, 2016, 2018 und 2019 in den USA zu Gast.