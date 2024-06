FC Bayern reicht Mayer nach Altglienicke weiter

Jakob Mayer wird nach seinem Leih-Ende beim FC 08 Homburg nicht zum FC Bayern München zurückkehren, sondern in die Regionalliga Nordost zur VSG Altglienicke wechseln. Dieses Mal handelt es sich um eine feste Verpflichtung. Der 22-jährige Torhüter stand für Homburg fünfmal in der Regionalliga Südwest zwischen den Pfosten sowie insgesamt 17-mal für die Bayern-Amateure und den TSV 1860 Rosenheim in der bayerischen Staffel.