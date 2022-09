FC Bayern präsentiert Wiesn-Trikot 2022

Zwei Tage vor dem Anstich hat der FC Bayern sein neues Wiesn-Trikot präsentiert. Es kommt in einer dunkelroten Grundfarbe und goldenen Stickereien daher.

Das diesjährige Sondertrikot der Bayern zum Oktoberfest erscheint in einer dunkelroten Grundfarbe mit einem sehr feinen Rauten-Muster, das sich vertikal über die Vorderseite zieht. Die Applikationen stechen wie im Vorjahr in goldener Farbe hervor. Das Highlight, so Ausrüster Adidas und der FC Bayern, seien "die besonderen goldenen Stickereien, die von traditioneller, bayerischer Handwerkskunst inspiriert sind und das Logo des deutschen Rekordmeisters zieren". Im Nackenbereich ist zudem das Oktoberfest-typische Alpen-Edelweiß abgebildet.

Die Bayern werden das neue Wiesn-Trikot am 30. September im Spiel gegen Bayer Leverkusen tragen.

Der Preis für das Sondertrikot, das ab sofort erhältlich ist, liegt bei 90 Euro.