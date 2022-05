FC Bayern präsentiert neues Heimtrikot

Klassische Vereinsfarben, aber neue Optik: Der FC Bayern hat sein Heimtrikot für die Saison 2022/23 vorgestellt.

Es ist wie gewohnt rot, kommt aber mit weißen Querstreifen und weißen Rändern an Kragen und Ärmeln daher.

Im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) werden die Bayern-Profis ihr neues Outfit erstmals tragen - dann allerdings in einer speziellen Edition: Weil nach dem Spiel die zehnte Meisterschale in Serie überreicht wird, wird nach Klubangaben ausnahmsweise "ein Sonderbadge Serienmeister" die Trikotbrust zieren.

Das Trikot, das für 90 Euro erhältlich ist, besteht zu 100 Prozent aus recycelten Materialien.