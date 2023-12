FC Bayern ohne Ulreich in Manchester

Für den FC Bayern geht es am letzten Gruppenspieltag bei ManUnited nur noch ums Prestige, der Sieg der Gruppe A steht bereits fest. Fehlen wird Ersatzkeeper Sven Ulreich.

Als der FC Bayern München am Montagmorgen seinen Kader für das letzte Spiel der Gruppenphase am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Manchester United bekanntgab, fehlte der Name Sven Ulreich. Wie der Rekordmeister mitteilte, wird der 35-Jährige wegen einer Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk ausfallen.

Als Nummer zwei hinter Stammkeeper Manuel Neuer trat Daniel Peretz die Reise nach England mit an. Der 23-jährige Israeli, der Ende August von Maccabi Tel Aviv an die Säbener Straße wechselte, hat für die Bayern erst ein Pflichtspiel absolviert: In der ersten Pokalrunde hütete er beim 4:0-Sieg bei Preußen Münster das Tor.

In Old Trafford geht es für den FC Bayern München einzig um das Prestige und um eine Rehabilitation für die 1:5-Klatsche am Samstag bei Eintracht Frankfurt. Der Sieg in der Gruppe A steht für das Team von Trainer Thomas Tuchel längst fest.

Ulreich ist bis auf die Spielzeit 2020/21, die er beim Hamburger SV verbrachte, seit Sommer 2015 loyaler Vertreter von Neuer und genießt bei den Bayern-Bossen höchste Wertschätzung. Im aktuellen kicker-Interview gestand Ulreich aber ein, dass ihn die Entscheidung im vergangenen Winter getroffen habe, als die damaligen sportlichen Verantwortlichen der Bayern Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Julian Nagelsmann nach dem Unfall von Neuer mit Yann Sommer eine neue Nummer 1 verpflichtet hatten statt einer Nummer 2.

Die Verärgerung darüber ist bei Ulreich aber verflogen. Denn gemeinsam mit Neuer verlängerte er erst vor wenigen Wochen seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bis Juni 2025. Das seit Jahren eingespielte Torwartduo bleibt dem FC Bayern also mindestens noch eine weitere Spielzeit erhalten.