FC Bayern ohne Goretzka und Davies bei Benfica

Der FC Bayern muss im Champions-League-Gastspiel bei Benfica Lissabon auf Leon Goretzka und Alphonso Davies verzichten.

Goretzka plagt sich mit einer Erkältung herum, wie Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag auf seiner Pressekonferenz bekanntgab. Der Mittelfeldspieler, der beim 5:1-Sieg in Leverkusen zur Pause ausgewechselt worden war, sei "nicht in der Lage zu spielen", Marcel Sabitzer als Vertreter "eine Option".

Davies, den Nagelsmann am Sonntag noch in der ersten Hälfte vom Platz hatte nehmen müssen, habe zwar "keine strukturelle Verletzung davongetragen, aber eine Müdigkeitserscheinung. Auch da ist das Risiko einer größeren Verletzung gegeben. Deswegen haben wir uns entschieden, ihn zuhause zu lassen, um ihm drei, vier Tage Ruhe zu geben."

Vor allem wegen des "straffen Programms" bis zur Länderspielpause im November will Nagelsmann auf Davies' Gesundheit achten. Der Kanadier hatte in Leverkusen über Schmerzen am hinteren Oberschenkel geklagt. Für ihn war Josip Stanisic ins Spiel gekommen, dem am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nun der zweite Champions-League-Einsatz winkt.