FC Bayern muss lange auf Zawistowska und Runarsdottir verzichten

Der FC Bayern muss wegen zweier schwerer Knieverletzungen für längere Zeit auf ein Spielerinnen-Duo verzichten.

Der Deutsche Meister Bayern München muss lange ohne Weronika Zawistowska und Cecilia Ran Runarsdottir auskommen. Die polnische Stürmerin Zawistowska erlitt im Training einen Kreuzbandriss, die isländische Torhüterin Runarsdottir laboriert an den Folgen einer Luxation der Kniescheibe. Die beiden Diagnosen gab der FC Bayern am Freitag bekannt.

"Beide Verletzungen sind ein schwerer Schlag, insbesondere natürlich für Cecilia und Weronika. Wir wünschen beiden viel Kraft und werden sie in allen Belangen unterstützen", sagte Abteilungsleiterin Bianca Rech.

Gwinn wieder zurück

Erfreulich: Nationalspielerin Giulia Gwinn feierte jüngst nach Kreuzbandriss im Test gegen die TSG Hoffenheim ihr Comeback.

Die Bayern starten mit einem Auswärtsspiel beim Zweitligisten SG Andernach (10. September) im DFB-Pokal in die Pflichtspiele 2023/24. In der Liga geht es am 15. September beim SC Freiburg los.