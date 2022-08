FC Bayern München II zieht die Kaufoption bei Lee

Die Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern München wird über das Jahresende hinaus mit Hyun-ju Lee planen können, aus dessen Leihe nun eine langfristige Zusammenarbeit wurde.

Der FC Bayern München hat die Kaufoption bei Hyun-ju Lee gezogen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wurde im Januar 2021 für zunächst ein Jahr vom südkoreanischen Erstligisten Pohang Steelers ausgeliehen. Jetzt haben die Bayern vorzeitig die Kaufoption für Lee gezogen und ihn mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet.

Lee, der bislang in der U 19 und in der U 23 des FC Bayern zum Einsatz kam, erzielte für die Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern zum Saisonauftakt zwei Tore in Eichstätt (4:0), fehlte zuletzt aber wegen einer Erkältung. Die wird abklingen und danach soll der Südkoreaner große Schritte in seiner Entwicklung gehen. Schon am Samstag beim Topspiel bei der SpVgg Unterhaching dürfte Lee wieder im Kader stehen.

"Lee hat in dem guten halben Jahr bei uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wir sind sportlich überzeugt von ihm und haben uns deswegen entschieden, ihn vorzeitig fest zu verpflichten", sagt Jochen Sauer, Campus-Leiter der Münchner, auf der vereinseigenen Internetseite. Für alle, die Lee noch nicht beim Fußball spielen zuschauen konnten, erklärt Sauer: "Lee ist ein dribbelstarker und sehr flinker Spieler, der zudem sehr torgefährlich ist."