FC Bayern: 'Lukas1004x' und 'Epixal7' nach Final-Cup ganz vorne dabei

Das Finale des FC Bayern Esport Cup ist beendet. Gewonnen hat es Lukas 'Lukas_1004x' Seiler. Schafft der ehemalige Hoffenheimer es damit in den VBL-Kader der Münchner?

Vier reguläre Scouting-Turniere des FC Bayern München gab es - zahlreiche bekannte Namen aus dem FIFA-eSport haben daran teilgenommen. Etwa Michael 'MegaBit' Bittner, Mario 'MMayo' Reubold, Marvin 'M4rv' Hintz oder Philipp 'Eisvogel' Schermer, um nur einige Namen zu nennen.

Ziel des Rekordmeisters ist es, Spieler für den Kader der kommenden Spielzeit in der Virtual Bundesliga (VBL) zu finden. Dort nehmen die Münchener zum ersten Mal teil. Einen Schritt näher an einen Vertrag bei den Bayern kamen am Samstag acht Spieler. Sie gehören zu den besten Akteuren der vier Wettbewerbe und durften im Finalturnier erneut antreten. Gewonnen hat das letztlich Lukas 'Lukas_1004x' Seiler. Im Endspiel besiegte der Ex-Hoffenheimer den ehemaligen Schalker Fabiano 'Epixal7' Loos mit 2:1.

"Performance innerhalb der Scouting-Turniere" einer "von mehreren wichtigen Faktoren"

Allerdings ist das sportliche Ergebnis laut Rekordmeister nicht allein entscheidend. In den Auswahlkriterien der künftigen Spieler enthalten ist die "Performance innerhalb der Scouting-Turniere". Sie stellt dabei aber nur einen "von mehreren wichtigen Faktoren" dar, heißt es im Regelwerk: "Wir bewerten zusätzlich auch Qualitäten wie Teamfähigkeit, Identifikation mit dem Klub, mediales Auftreten und weitere Eigenschaften."

Ins Grand Final schafften es außer den genannten Akteuren noch Enrique 'Iggi30' Kilic, Ekrem 'Sami-yen' Dogan, Max 'Kuchinter' Winter, Pasqual 'Pasqualneymar' Iacona und Pascal 'SVMtamp__bhv' Guscic. Kilic gewann den ersten Scouting-Cup, Guscic den zweiten. Nummer drei und vier gingen an Loos sowie Seiler. Einen Termin, wann der erste VBL-Kader der FC Bayern München verkündet wird, nannte der Klub nicht. Los geht die Virtual Bundesliga erst im November - ein bisschen Bedenkzeit haben die Münchner also noch.