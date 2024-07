FC Bayern kann mit 3,28 Millionen Euro von der UEFA planen

Knapp 22 Millionen Euro wird die UEFA an 21 deutsche Klubs auszahlen, die Spieler für die EM abstellten. Weiteres Geld gibt es aus einem Topf, der die Abstellungsgebühren für die EM-Qualifikation und Nations League regelt.

Der FC Bayern ist auch bei der EM 2024 der Krösus aus der Bundesliga, was die Abstellungsgebühren durch die UEFA betrifft. Von den zehn Münchner EM-Startern erreichte Harry Kane mit England das Endspiel am Sonntag. Für den Niederländer Matthijs de Ligt und die beiden Franzosen Kingsley Coman und Dayot Upamecano war im Halbfinale Schluss. Der FC Bayern kann nach kicker-Berechnungen mit rund 3,28 Millionen von der UEFA planen, RB Leipzig (3,07 Mio.) und Bayer Leverkusen (2,80 Mio.) folgen im Ranking.

Bundesliga ist in der höchsten Kategorie

Die Höhe der Summe richtet sich nach der Verweildauer der jeweiligen Nation im Turnier und nach der Bedeutung der Liga, in der ein Nationalspieler aktiv ist. Die Bundesliga ist in der höchsten der drei Kategorien einsortiert, hier werden rund 10.000 Euro pro Spieler und Tag fällig. Der Berechnungszeitraum beginnt bereits zehn Tage vor dem ersten und endet einen Tag nach dem letzten EM-Spiel.

Wurden die Vereine bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine lediglich mit 55 Millionen Euro am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt, schüttet die UEFA diesmal 140 Millionen an die Arbeitgeber von insgesamt 620 Fußballprofis aus, die beim Turnier in Deutschland dabei sind. Was nicht mehr als recht und billig erscheint angesichts der Tatsache, dass der Verband einen Rekordgewinn von 1,75 Milliarden Euro erwartet.

UEFA schüttet für die EM insgesamt 140 Millionen Euro an die Vereine aus

Anders als bei einer WM, bei der die FIFA auch die Klubs der Vorjahre entlohnt, ist bei der EM nur der Verein während des Endturniers der Nutznießer. Abstellungen zur EM-Qualifikation beziehungsweise zur Nations League werden aus einem anderen Topf vergütet, der 100 Mio. Euro umfasst. Mit insgesamt 240 Mio. liegt die Summe der UEFA damit oberhalb der FIFA-Zahlungen, die zuletzt insgesamt 195 Mio. betrugen. Im Nachgang der Europameisterschaft 2021 sind 200 Mio. an 697 Klubs aus allen 55 Nationalverbänden ausgeschüttet worden. Die Beteiligung am finanziellen Erfolg von EM und WM wird von der European Club Association (ECA) mit der UEFA und der FIFA in gewissen Abständen neu ausgehandelt.

Abstellungsgebühren gehen im Falle des Falles an beide Arbeitgeber

Wechselt ein Spieler während des Turniers den Verein, gehen die Abstellungsgebühren anteilig an beide Arbeitgeber. So verdient Union Berlin schon bei Laszlo Benes (Slowakei), der zum 1. Juli vom Hamburger SV verpflichtet wurde, wenige Tage mit. Da der Leihvertrag von Deniz Undav beim VfB Stuttgart zum 30. Juni endete, kassiert seit dem Montag Brighton & Hove Albion die "Tantiemen" für den deutschen Nationalspieler. Auch der VfL Wolfsburg bekommt für Belgiens Koen Casteels, der nach Saudi-Arabien wechselt, nur bis zum 30. Juni Geld. Im Fall von Toni Kroos endet die Zahlung an Real Madrid zum Ende des Vormonats, seit Anfang Juli ist er vertragslos. Die Klubs der deutschen Nationalspieler erhalten durch das Erreichen des Viertelfinals 320.000 Euro pro Akteur - abgesehen vom Sonderfall Kroos.

Real war zum EM-Beginn mit zwölf Spielern im Rennen, aus der Bundesliga stellte RB Leipzig immerhin elf Mann ab, Bayern München und Bayer Leverkusen waren mit jeweils zehn Profis vertreten. Überraschend klein ist die "Delegation" von Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt, wo nur Robin Koch das EM-Ticket löste, der im deutschen Team ohne Einsatz blieb - was die UEFA-Prämie allerdings nicht schmälert - selbst für Dauerreservisten fällt sie in voller Höhe an.

Bundesliga: Nur Heidenheim geht leer aus

Rund 21,17 Millionen Euro muss die UEFA an die 17 Bundesligavereine auszahlen, die insgesamt 77 Spieler für die EM abstellten - von den Erstligisten der vergangenen Saison war nur der 1. FC Heidenheim nicht bei der EURO 2024 vertreten. Fünf weitere Spieler kamen von Zweitligisten, die mit insgesamt 0,77 Millionen rechnen können.