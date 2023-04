FC Bayern ist aus der Champions League ausgeschieden

Bitter für den FC Bayern. Die Münchner sind im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Gegen Manchester City ist dem FCB das Wunder nicht gelungen.

Es war eine schwere Aufgabe für den FC Bayern, da der deutsche Spitzenklub das Hinspiel in Manchester mit 0:3 verloren hatte. Für das Rückspiel haben sich die Münchner viel vorgenommen und träumten vom Wunder.

Am Mittwochabend fand das Spiel in der ausverkauften Allianz Arena statt. Bayern versuchte so schnell wie möglich ein Tor zu schießen, um Manchester nervös zu machen. Das ist München aber nicht gelungen. Dann hatte der FCB auch noch Glück, weil Erling Haaland einen Elfmeter über das Tor schoss.

Zur Pause stand es 0:0, in der zweiten Halbzeit hat Haaland aber ein Tor geschossen und damit den Traum vom Wunder begraben. München hat aber nicht aufgegeben und noch ein Tor markiert, das Joshua Kimmich erzielt hat.

Mehr als ein 1:1 ist Bayern aber nicht gelungen, wodurch München am Ende ausgeschieden ist. In der Bundesliga wollen die Bayern aber noch die Meisterschaft gewinnen.