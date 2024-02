FC Bayern II: Auftakt ins Ungewisse

Mit dem Nachholspiel der beiden Zweitvertretungen des FC Bayern und der SpVgg Greuther Fürth beendet auch die Regionalliga Bayern am Montagabend (18 Uhr) ihre Winterpause. Während die Kleeblatt-Reserve im Kampf um den Ligaverbleib jeden Punkt braucht, stehen die kleinen Bayern vor einer Rückrunde ohne große sportliche Ambitionen.

Nach oben ist der Zug längst abgefahren und auch nach unten sind es acht Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz - mit zum Teil vier Partien weniger als die Konkurrenz. Sportliche Ziele sind für Trainer Holger Seitz ohnehin ein Reizthema, obligatorisch betont er, dass es sein Job sei, "die Spieler besser zu machen". Mit zwei starken Auftritten (1:1 gegen Würzburg, 4:0 gegen Bayreuth) hatte sich der FCB-Nachwuchs in die Winterpause verabschiedet.

Seither musste jedoch erneut ein personeller Aderlass aufgefangen werden, der den Mangel an sportlichen Ambitionen noch einmal unterstrich. Angreifer Lucas Copado (20), mit zehn Saisontoren der gefährlichste Angreifer in Reihen der kleinen Bayern, wurde an den österreichischen Erstligisten Linzer ASK abgegeben, Taichi Fukui (19) an den portugiesischen Erstligisten Portimonense ausgeliehen, Torhüter Lukas Schneller (22) an Drittligist SC Freiburg II und Linksverteidiger Leon Fust (21) an den österreichischen Zweitligisten SKU Amstetten. Auch auf Linksverteidiger Frans Krätzig (20) und Sechser Aleksandar Pavlovic (19) kann Seitz künftig nicht mehr zurückgreifen: Der eine wurde zu Austria Wien verliehen, der andere ist fester Bestandteil des Profi-Kaders.

U 19 könnte Priorität genießen

Kompensiert werden sollen die Abgänge wie üblich aus den eigenen Reihen. Da die U 19 des Rekordmeisters aber letzte Woche durch einen 2:0-Erfolg in Basel ins Achtelfinale der UEFA Youth League einzog, wird auch dieser Wettbewerb Priorität genießen. Natürlich sei das "eine Aufgabe", räumt Seitz ein. Lösen möchte er sie vor allem durch Teamgeist. Durch die hohe Fluktuation werde es auch im Frühjahr notwendig sein, dass "wir viel miteinander reden auf dem Platz", in den letzten Spielen vor der Winterpause habe man "gesehen, dass es innerhalb der Mannschaft passt".

Stabilität, das größte Manko des FCB II, wird auch in der Restsaison kaum zu erwarten sein, wie auch die Ergebnisse in der Vorbereitung verdeutlichten. Nach drei Niederlagen gegen das österreichische Erstliga-Schlusslicht Austria Lustenau (1:4), die zweite Mannschaft des FC Sevilla (0:3) und den österreichischen Zweitligisten SV Ried (0:2) gelang im letzten Testspiel immerhin noch ein 1:0-Erfolg gegen Slavia Prag B. Sicher scheint nur, dass der FC Bayern II im Frühjahr etliche Regionalliga-Debütanten präsentieren wird. Und dennoch zweifelsohne über das Potenzial verfügt, mit jedem Gegner der Liga mindestens auf Augenhöhe agieren zu können. An einem guten Tag.