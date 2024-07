FC Bayern holt Sieb zurück - und verleiht ihn für zwei Jahre nach Mainz

Der FC Bayern macht von seiner Rückkaufoption für Armindo Sieb Gebrauch. Der Stürmer kehrt nach zwei Jahren von der SpVgg Greuther Fürth zurück, wird die kommenden beiden Saisons aber in Mainz verbringen.

Die Mainzer bemühten sich schon länger um den 21 Jahre alten Mittelstürmer, der nun noch wie gewünscht vor dem Vorbereitungsstart am Mittwoch präsentiert werden kann. Armindo Sieb kommt für zwei Saisons auf Leihbasis vom FC Bayern München, der den Spieler zuvor per Rückkaufoption von der SpVgg Greuther Fürth zurückbeorderte und mit einem neuen Vertrag bis 2027 ausstattete.

"Wir haben Armindo die zwei Jahre in Fürth immer eng verfolgt", sagt Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern: "Er hat sich vor allem in der vergangenen Saison sehr gut weiterentwickelt - in seiner Altersklasse gehörte er 2023/24 zu den Topscorern der 2. Liga. Armindo ist ein extrem schneller, aggressiver Spielertyp. Er passt mit seiner Art und Weise sicher sehr gut zu Mainz, und die Bundesliga ist jetzt der nächste logische Schritt für ihn."

Der Stern des ehemaligen Jugendspielers von RB Leipzig und der TSG Hoffenheim ging in der abgelaufenen Zweitliga-Saison auf, als er in seiner zweiten Spielzeit für die Fürther zwölf Tore erzielte und drei weitere Treffer auflegte. Beim Kleeblatt hatte man sich bereits frühzeitig auf den nahenden Abschied des Stürmers eingestellt, am seit einer Woche wieder laufenden Mannschaftstraining der Mittelfranken hatte er nicht teilgenommen.

Mainz gilt als exzellenter Ausbildungsklub

"Ich habe in Fürth wertvolle Erfahrungen gesammelt und fühle mich nun bereit für den Schritt in die Bundesliga", sagt Sieb selbst: "Mainz 05 ist der ideale Verein für diesen nächsten Schritt, weil er jungen Spielern sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Außerdem denke ich, dass ich mit meiner Spielweise sehr gut zum dynamischen Mainzer Fußball passe."

Bei den Mainzern, die als exzellenter Ausbildungsklub gelten, hat der athletische Stürmer nun die Möglichkeit, erstmals im Oberhaus sein Können unter Beweis zu stellen. Die Bayern hoffen derweil auf eine weitere Wertsteigerung des 21-Jährigen, für dessen Rückkauf aus Fürth lediglich gut 1,5 Millionen Euro fällig wurden.

"Armindo Sieb ist ein Angreifer, der unserem Kader durch sein hohes Tempo, seine Dynamik und seine Tiefenläufe noch mehr Optionen gibt. Er hat zudem schon bewiesen, dass er über verschiedene Positionen in der Offensive innerhalb und außerhalb des Strafraums Torgefahr entwickeln kann", meint der 05er-Sportvorstand Christian Heidel.

Nach Frans Krätzig (von Austria Wien zum VfB Stuttgart) und Paul Wanner (aus Elversberg zum 1. FC Heidenheim) ist Sieb der dritte junge Bayern-Spieler binnen kurzer Zeit, den die Münchner nach erfolgreicher Leihe direkt auf ein jeweils höheres Niveau weiterverleihen.