FC Bayern gibt Tillman endgültig zur PSV ab

Malik Tillman kehrt nicht mehr zum FC Bayern zurück: Nach der nun feststehenden Meisterschaft verpflichtete die PSV Eindhoven den US-Nationalspieler fest - der schon die nächsten Titel anpeilt.

Meister gleich in der ersten Saison mit der PSV Eindhoven: Malik Tillman - links bei den Titel-Feierlichkeiten. imago images/picture alliance

Nach zwei Saisons als Leihspieler hat Malik Tillman wieder einen festen Klub - und es ist nicht der FC Bayern: Der 21-jährige Offensivspieler wechselt fest zur PSV Eindhoven, die ihn im Sommer zunächst für ein Jahr ausgeliehen hatte, und erhält einen Vertrag bis 2028. Der FCB lässt damit auch die Möglichkeit verstreichen, dem frisch gekürten niederländischen Meister die Kaufoption abzukaufen.

Tillman, der vor seiner Leihe in München noch bis 2026 verlängert hatte, bringt dem deutschen Rekordmeister eine zweistellige Millionen-Summe, kolportiert werden rund 13 Millionen Euro. Bei der PSV war er Stammspieler einer Mannschaft, die mit großem Vorsprung und schon jetzt 107 Toren die Liga unter Trainer Peter Bosz von Beginn an dominierte. In 26 Eredivisie-Einsätzen sammelte der zehnmalige US-Nationalspieler neun Tore und elf Vorlagen.

"Malik Tillman ist als Nachwuchsspieler zum FC Bayern gekommen, hat sich hier über die Jahre zum Profi entwickelt und ist nun in Eindhoven zu einem Leistungsträger geworden. Er führt die lange Liste an jungen Talenten fort, die sich nach ihrer Ausbildung beim FC Bayern auch im Profifußball durchsetzen", wertet Sportdirektor Christoph Freund diese Leistungen auch als Auszeichnung für den FC Bayern. "Wir wünschen ihm für seine Zukunft viel Erfolg und alles Gute."

"Malik hat seinen Wert in dieser Saison mehr als unter Beweis gestellt"

Die PSV-Verantwortlichen freuen sich, dass Tillman dem Kader erhalten bleibt. "Malik hat seinen Wert in dieser Saison mehr als unter Beweis gestellt. Er ist ein fantastischer Fußballer mit unheimlich vielen Qualitäten. Darüber hinaus hat er sich sowohl fußballerisch als auch menschlich enorm weiterentwickelt", wird Sportdirektor Earnest Stewart in einer Klubmitteilung zitiert. Trainer Bosz ist schon "gespannt", welche Sprünge Tillman im PSV-Trikot noch macht.

Der Offensivallrounder, der am liebsten auf der Zehn spielt, hofft nach seiner "großartigen" Premieren-Saison, "dass wir auch in den kommenden Jahren viele Titel gewinnen", und wähnt sich "hier am richtigen Platz".

Im Bayern-Trikot kam der gebürtige Nürnberger immerhin auf sieben Pflichtspiele für die erste Mannschaft, ehe er zur Saison 2022/23 seine erste Leihstation bei den Glasgow Rangers antrat. Aus seiner zweiten ist nun vorerst eine neue Heimat geworden.