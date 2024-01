FC Bayern gegen Hoffenheim im Free-TV: Wer überträgt die Partie?

Die Bundesliga kehrt am Freitag aus der Winterpause zurück und startet mit einem Free-TV-Spiel ins neue Jahr. Wo wird die Partie FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim übertragen?

Der FC Bayern bekommt es am 17. Spieltag mit der TSG Hoffenheim zu tun. IMAGO/Nordphoto

Zum Auftakt des Kalenderjahres 2024 hält die Bundesliga ein Heimspiel des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim bereit. Eröffnet wird der 17. Spieltag in der Allianz-Arena am kommenden Freitag, den 12. Januar, um 20.30 Uhr (LIVE! bei kicker).

FCB kratzt an der Spitze - TSG am internationalen Geschäft

In der Tabelle rangiert der FC Bayern vor der Partie auf dem zweiten Platz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen beträgt derzeit vier Punkte, könnte mit einem Dreier gegen die TSG aber deutlich verkürzt werden. Da die Münchner zudem aufgrund des auf den 24. Januar verschobenen Duells mit Union Berlin bis dato ein Ligaspiel weniger als die Werkself absolviert haben, erscheint eine Übernahme der Tabellenführung spätestens zu diesem Zeitpunkt als nicht unrealistisch.

Den Gästen wiederum, die sich mit einem 3:3 gegen Darmstadt in die Winterpause verabschiedeten, winkt ein Sprung in die internationalen Plätze, sollte es in München Punkte geben. Das Team von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo liegt punktgleich mit Eintracht Frankfurt auf dem siebten Rang, weist im Gegensatz zur SGE aber eine schlechtere Tordifferenz auf.

FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Bayern München gegen Hoffenheim übertragen?

Das Duell des FC Bayern mit der TSG Hoffenheim läuft unter anderem im Free-TV. So sicherte sich Sat. 1, das im vergangenen Monat bereits das Topspiel zwischen den Münchnern und dem VfB Stuttgart gezeigt hatte, erneut die Rechte an einer Partie mit FCB-Beteiligung. Dabei startet der Sender die Vorberichtserstattung, die von Moderator Matthias Opdenhövel und Experte Stefan Kuntz geleitet wird, um 19.50 Uhr. Am Mikrofon übernimmt anschließend Kommentator Wolff-Christoph Fuss.

Darüber hinaus kommen wie gewohnt auch Kunden von DAZN am Freitagabend auf ihre Kosten. Unabhängig von der Sat.-1-Übertragung läuft das Eröffnungsspiel des 17. Spieltags auch beim kostenpflichtigen Streaming-Anbieter, der ab 19.45 Uhr aus der Allianz-Arena sendet.

Die Partie FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim im Überblick:

Partie: FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim, 17. Spieltag (Bundesliga-Saison 2023/24)

Datum: Freitag, 12. Januar 2024

Anstoßzeit: 20.30 Uhr

Ort: Allianz-Arena, München

Übertragung: Sat. 1 / DAZN