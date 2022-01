FC Bayern gegen Gladbach live im Free-TV

Der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach eröffnen am Freitag die Bundesliga-Rückrunde. Die Partie ist auch im Free-TV zu sehen.

Insgesamt drei Bundesligaspiele darf Sat.1 in dieser Saison live übertragen - neben dem Eröffnungsspiel am 1. und einer Partie am 17. Spieltag gehört auch der Rückrundenauftakt dazu.

Das Heimspiel von Herbstmeister FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr) lässt sich also nicht nur bei Streamingdienst DAZN, sondern auch im Free-TV in voller Länge verfolgen.

Das Hinrundenduell in Gladbach war am 13. August 1:1 ausgegangen - unvergessen bleibt aber das jüngste Aufeinandertreffen: In der 2. DFB-Pokal-Runde schossen die Fohlen die Bayern mit 5:0 ab. Ob sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann dafür beim ersten Bundesligaspiel des Jahres 2022 revanchiert?