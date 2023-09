FC Bayern ehrt "Ikone" Gerd Müller auf besondere Weise

Gerd Müller ist eine der ganz großen Legenden des FC Bayern München. Nun erhielt der vor zwei Jahren verstorbene "Bomber der Nation" von den Münchnern eine ganz besondere Ehrung.

Auf Toreschießen verstand sich Gerd Müller wie kaum ein anderer Spieler, den der Fußball hervorgebracht hat - 365 Tore in 427 Bundesligaspielen und 68 Treffer in 62 Länderspielen belegen das recht deutlich. Wer sich aufs Toreschießen versteht, der weiß auch, wie man jubelt - und Müller tat dies in einer für ihn ganz typischen Art und Weise.

In dieser Pose wird man den "Bomber der Nation" fortan vor der Allianz-Arena sehen können, denn zu Ehren von Müller weihte der FC Bayern auf der Esplanade der Allianz Arena eine Statue im Gedenken an den früheren Weltklassestürmer ein - diese zeigt ihn in seiner typischen Jubelpose.

"Man muss beim FC Bayern immer bewahren, was war und was ist. Gerd war ein unglaublicher Spieler und ein toller Mensch, den wir nie vergessen werden. Heute ist ein ehrwürdiger Tag, um ihm zu gedenken. Er und Franz Beckenbauer sind die Ikonen, die der FC Bayern hervorgebracht hat", sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Dienstag in der bayerischen Landeshauptstadt.

Bereits die zweite Statue für Müller

Im August 2021 war der erfolgreichste Torjäger der Bundesligageschichte im Alter von 75 Jahren gestorben, unmittelbar danach wurde angekündigt, dass man ihm eine Statue widmen möchte. Die steht nun - sie besteht aus Bronze, ist eineinhalbmal so groß wie es der Spieler war, misst auf ihrem Sockel mehr als vier Meter und wiegt rund eine Tonne.

Initiiert wurde das Denkmal von der Kurt-Landauer-Stiftung - und traf rasch auf große Zustimmung beim Rekordmeister. Wenig überraschend bei dessen Verdiensten. "Gerd Müller machte sich nie groß, obwohl er einer der Allergrößten war: Er hat Maßstäbe in der Welt der Stürmer gesetzt", sagte der Münchner Vereinspräsident Herbert Hainer. Zur Einweihung der Statue kam auch Müllers Witwe Uschi.

Es ist nicht die erste Statue die Müller erhalten hat, denn auch dessen Heimatstadt Nördlingen hatte ihn bereits im vergangenen November mit einem Bronze-Denkmal geehrt. Dort steht eine Plastik, die den Stürmer zeigt, wie er das Tor zum 2:1 im Finale der WM 1974 gegen die Niederlande zeigt.