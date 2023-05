FC Bayern droht Vizemeisterschaft mit Doppelrekord

Der FC Bayern muss befürchten, erstmals seit 2012 nur Vizemeister zu werden. Und das womöglich auf eine Weise, wie es in der Bundesliga bislang noch nicht vorkam.

Besondere Vizemeisterschaften gab es in der Bundesliga-Geschichte schon zuhauf. Borussia Dortmund reichten 2015/16 einmal 78 Punkte nicht, drei Jahre vorher wurde der BVB trotz 25 Punkten Rückstand auf Titelträger FC Bayern Zweiter - beides Rekord. Und sechsmal waren Meister und "Vize" nach 34 Spieltagen punktgleich, zuletzt 1999/00 Bayern und Bayer Leverkusen.

Jetzt könnten sich die Münchner ein weiteres Mal einreihen, die ohnehin nicht nur Rekordmeister, sondern auch Rekordvizemeister sind: Zehnmal schon beendeten sie eine Saison auf dem zweiten Platz. Je siebenmal wurden Dortmund, der FC Schalke 04 und Werder Bremen Vizemeister. Sollte der FCB am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den BVB nicht doch noch im letzten Moment abfangen, könnte er zwei zusätzliche Rekorde aufstellen.

Erstens: Erst einmal hatte eine Mannschaft am Saisonende eine so gute Tordifferenz wie aktuell die Bayern (+53) und wurde nicht Meister. Das waren die Bayern selbst mit +55 in der Saison 2011/12 - der bislang letzten, in der sie Zweiter wurden. Der BVB, aktuell "nur" mit +39 Toren an der Spitze, holte damals mit ebenfalls +55 die Schale.

Zweitens: Die Bayern haben bereits 90 Tore geschossen. Nur einmal wurde ein Team mit mehr Treffern nicht Meister: Borussia Mönchengladbach musste sich 1973/74 - knapp hinter Bayern - mit dem zweiten Platz begnügen.

Die Bayern spielen ihre schwächste Saison seit 2010/11

Gewinnen die Bayern am Samstag also mit mindestens zwei Toren Vorsprung beim 1. FC Köln und der BVB parallel gegen den 1. FSV Mainz 05, ist ihnen erstere Bestmarke sicher. Und schießen sie dabei auch noch mindestens drei Tore, kommt noch die zweite hinzu. Auf beide können sie gewiss gut verzichten.

Schon jetzt steht übrigens fest, dass der Rekordmeister nach Punkten seine schwächste Saison seit 2010/11 spielt, als er hinter Dortmund und Leverkusen sogar nur Dritter geworden war. Damals waren die Bayern nur auf 65 Zähler gekommen, in diesem Jahr sind maximal noch 71 möglich.