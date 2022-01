FC Bayern bindet "besonderes Talent" Wanner langfristig

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Paul Wanner langfristig verlängert. Das 16-jährige Top-Talent wird fester Teil des Münchner Profikaders.

Der jüngste Spieler, der für den FC Bayern je ein Bundesligaspiel bestritt, hat beim deutschen Rekordmeister langfristig verlängert. kicker-Informationen decken sich mit einem Bericht der "Bild".

"Paul hat im Training bei den Profis gezeigt, dass er mit seinem Talent die Chance hat, in unsere Mannschaft hineinzuwachsen. Dass er schon mit 16 Jahren in der Bundesliga eingesetzt wurde, bestätigt seine Klasse", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Vereinsmeldung zitiert. Trainer Julian Nagelsmann "sieht ein besonderes Talent, das wir fördern wollen".

Der flexible Offensivspieler hat seit der U 14 die Nachwuchsmannschaften des FCB durchlaufen - jetzt ist sein "Kindheitstraum wahr geworden". Der 16-Jährige ist von nun an fester Teil des Münchner Profikaders.