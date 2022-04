FC Bayern bietet Ukraine-Flüchtlingen Wohnraum und Trainingsmöglichkeiten

Der FC Bayern hat gemeinsam mit der Stadt München weitere Hilfsmaßnahmen für Flüchtlinge aus der Ukraine organisiert.

Das gemeinsame Wohnraumprojekt soll einer besonders vulnerablen Gruppe Zuwendung bieten, nämlich Menschen mit Behinderung. Der FCB garantiert die Mietkosten für zunächst zwei Jahre, das Sozialreferat organisiert den Ablauf des Projekts sowie die Integration und Betreuung der etwa 15 Personen.

Ab dem 26. April startet der deutsche Rekordmeister zudem das kostenlose Programm "We move together", bei dem er auf seinem FC Bayern Campus Sportmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche unter den Geflüchteten schafft, die in München Zuflucht suchen.

"Der FC Bayern hat von Anfang an Position gegen den Krieg in der Ukraine bezogen und seine Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine zum Ausdruck gebracht. So haben wir zunächst eine Spendenaktion für Kinder gegründet, und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wie sehr viele Deutsche umgehend Hilfsgüter gesammelt", erklärte Präsident Herbert Hainer. "Jetzt wird der FC Bayern Menschen mit Behinderung aus der Ukraine mit einem nachhaltigen Fürsorgepaket unterstützen."

Die FC Bayern München AG und der FC Bayern Hilfe e.V. werden die Kosten für das Mietprojekt in Höhe von mehr als 200.000 Euro zu gleichen Teilen finanzieren, so Hainer weiter.

Nähere Informationen zu den Trainingsmöglichkeiten für jugendliche Flüchtlinge finden Sie unter wemovetogether@fcbayern.com.