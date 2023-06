FC Bayern bestätigt Laso-Verpflichtung: "Zu 100 Prozent bereit"

Nicht überraschend, aber trotzdem spektakulär: Der FC Bayern Basketball hat Pablo Laso als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der langjährige Real-Coach folgt auf Andrea Trinchieri.

Laso erhält einen Vertrag bis 2025, wie die Münchner am Montag bekanntgaben. Der 55-Jährige hat sich bereits am Vormittag erstmals den Medien vorgestellt. Zuvor wurden letzte Formalitäten mit Geschäftsführer Marko Pesic und Sportdirektor Daniele Baiesi geklärt. "Es ist eine große Ehre und freut mich, in München zu sein. Ich möchte mich bei diesem großen Verein bedanken, dass sie an mich dachten, jetzt das nächste Kapitel der Bayern in Euroleague und BBL mitzuschreiben", wird Laso in der Vollzugsmeldung des amtierenden Pokalsiegers zitiert.

Nachdem sich seit Wochen Gerüchte gehalten hatten, war bereits Anfang Mai durchgesickert, dass Laso das Traineramt beim FCBB übernehmen will und wird - eine offizielle Bestätigung stand allerdings bis heute noch aus.

Der FC Bayern ist die erste Auslandsstation Lasos. Bislang war der Baske, der vor 20 Jahren seine aktive Spielerkarriere beendet, über 60 Länderspiele bestritten hat und noch heute Rekorde in der nationalen Liga ACB hält, nur in Spanien als Coach aktiv. Zwischen 2011 und 2022 prägte er eine höchst erfolgreiche Ära bei Real Madrid. Die Königlichen führte er in elf Jahren unter anderem zu zwei Euroleague-Titeln sowie sechs Meisterschaften. Im Sommer 2022 trat er aufgrund von gesundheitlichen Problemen zurück, Laso hatte einen Herzinfarkt erlitten, von dem er sich eigenen Angaben zufolge aber inzwischen komplett erholt hat.

"Natürlich wäre ich glücklich, ähnliche Erfolge wie in der Vergangenheit erreichen zu können, aber Erfolg wird nicht allein über den Gewinn der Euroleague definiert, das sollte allen klar sein", betont Laso. "Ich bin zu 100 Prozent committed und bereit, Bayern dabei zu helfen, das nächste Level dieses aufregenden Projekts zu erreichen."

Pesic ist stolz, Hainer "superhappy"

Mit Laso, der Vater von drei Söhnen ist und in den vergangenen Jahren immer wieder als Trainer und Privatperson zu Gast in München war, wollen die Bayern nach nunmehr vier Jahren ohne Meistertitel vor allem national wieder angreifen - auch auf internationalem Parkett hat der FCBB nach den Euroleauge-Play-off-Teilnahmen 2021 und 2022 viel vor.

"Pablo ist mit der erfolgreichste Trainer des letzten Jahrzehnts und wird uns mit seinem Know-how und seiner Persönlichkeit positiv prägen, da bin ich mir sehr sicher", schwärmt Pesic vom neuen Chefcoach. Bayern-Präsident Herbert Hainer ergänzt: "Es lässt sich nicht anders sagen und ist genauso so gemeint, dass wir alle superhappy sind, dass wir Pablo Laso von einem Engagement beim FC Bayern Basketball überzeugen konnten."

Umzug in den SAP Garden fällt in Lasos Amtszeit

In Lasos Amtszeit dürfte außerdem der Münchner Umzug in den SAP Garden fallen, der momentan am Olympiagelände entsteht. Die Multifunktionsarena, die rund 12.500 Zuschauern Platz bietet, soll im kommenden Frühjahr fertiggestellt sein und gilt als wichtiger Baustein bei der Weiterentwicklung der Münchner Basketballer, die allerdings auch einzelne Partien weiterhin im Audi-Dome austragen werden.

Laso tritt die Nachfolge von Andrea Trinchieri an, der den FCBB nach drei Jahren in diesem Sommer verlässt. Der italienische Trainer, der in Deutschland zuvor eine Erfolgsära in Bamberg geprägt (2014 bis 2018) hatte, feierte mit den Münchnern zwei Pokalsiege sowie den zweimaligen Play-off-Einzug in der Euroleauge - der erhoffte Meistertitel blieb ihm allerdings verwehrt. Nachdem sich der FCBB dreimal in Folge die Zähne an Alba Berlin ausgebissen hat, scheiterte er in dieser Saison überraschend deutlich im Halbfinale an ratiopharm Ulm.