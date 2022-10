FC Bayern bei Viktoria Pilsen: Wer überträgt live in TV und Stream?

Der FC Bayern befindet sich klar auf Achtelfinalkurs. Mit einem Sieg bei Viktoria Pilsen könnte unter Umständen schon alles perfekt gemacht werden. Wer überträgt das Champions-League-Spiel live in TV und Stream?

Die Bayern stehen in der Champions League in dieser Saison noch makellos da und führen die Gruppe C mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 9:0 souverän an.

Am vergangenen Dienstag ließen sie zuhause Viktoria Pilsen beim 5:0 keine Chance. Nun steht das Rückspiel vor der Tür. Anpfiff in Pilsen ist am Mittwoch um 21 Uhr. Übertragen wird die Partie live und exklusiv im Stream bei DAZN. Es kommentiert Jan Platte, als Experte fungiert Sandro Wagner.

Mit einem Sieg beim tschechischen Meister und Gruppen-Schlusslicht würde der FC Bayern die Tür zum Achtelfinale weit aufstoßen. Sollte im Parallelspiel zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand nicht Barcelona als Sieger hervorgehen, würden drei Punkte in Pilsen sogar schon sicher das Ticket für die K.-o.-Runde bedeuten.