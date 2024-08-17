FC Bayern ausgestochen: Doué-Wechsel zu PSG offiziell

Desiré Doué hat unterschrieben - aber nicht beim FC Bayern, der sich lange um ihn bemühte, sondern bei Paris St. Germain.

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Der französische U-21-Nationalspieler Desiré Doué, um den lange auch der FC Bayern geworben hatte, verlässt Stade Rennes und wechselt zu Liga-Konkurrent Paris St. Germain. Beim französischen Rekordmeister unterschrieb der 19-jährige Offensivspieler einen Vertrag bis 2029. Der Deal soll insgesamt über 50 Millionen Euro umfassen.

"Desiré ist einer der aufregendsten Jungstars in Frankreich und Europa, der mit PSG auf höchstem Niveau erfolgreich sein will", schwärmt PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi in der Vollzugsmeldung vom Samstag. "Wir bauen bei Paris Saint-Germain weiterhin ein unglaubliches junges Team aus talentierten Spielern auf allen Positionen auf, wobei das Kollektiv im Mittelpunkt unseres Handelns steht."

Der FC Bayern schaut in diesem Sommer bereits zum zweiten Mal trotz intensiver Bemühungen in die Röhre. Schon um Xavi hatten die Münchner gebuhlt, der sich letztlich für einen erneuten Leih-Wechsel zu RB Leipzig entschied. Doué, hinter dem Bayer 04 Leverkusen bereits im vergangenen Winter her war, galt zuletzt ebenfalls wochenlang als Kandidat für die Münchner Offensive.

Der FC Bayern hatte Rennes mehreren Medienberichten zufolge im zweiten Anlauf ein Angebot in Höhe von 55 Millionen Euro inklusive Boni unterbreitet, nachdem eine erste Offerte bereits abgelehnt worden war. Um den Transfer zu stemmen und das daraus entstehende Überangebot in der Offensive zu beseitigen, galt zuletzt Kingsley Coman als Verkaufskandidat.

Während die Vereine pokerten, legte Doué seinen Fokus auf die Olympischen Spiele, bei denen er sich - an der Seite von FCB-Neuzugang Michael Olise - mit Frankreich erst nach Verlängerung im Finale Spanien geschlagen geben musste (3:5). Anschließend sickerte durch, dass sich Doué gegen die Bayern und für PSG entscheiden werde.

Erster Neuzugang für die PSG-Offensive

Der nominelle Linksaußen ist nach Matvei Safonov (Torwart, Krasnodar), Willian Pacho (Frankfurt, Abwehr) und Joao Neves (Mittelfeld, Benfica) der vierte Sommer-Neuzugang in Paris - und der erste für die Offensivabteilung, die den so schweren Verlust von Superstar Kylian Mbappé an Real Madrid kompensieren muss.

Etwas mehr als zwei Monate nach seinem 19. Geburtstag bringt Doué für diese Aufgabe immerhin bereits die Erfahrung aus zwei vollen Saisons für die Profis von Stade Rennes mit, dem Verein, in dem er wie auch sein Bruder Guela Doué (21) seit 2011 ausgebildet wurde.

Doué sammelte bereits 76 Profi-Einsätze

Im August 2022 debütierte er mit 17 Jahren, zwei Monaten und vier Tagen in der Ligue 1, in der ihm in bislang 57 Einsätzen sieben Treffer gelangen. Hinzu kommen 13 Partien in der Europa League (ein Tor) und sechs Auftritte in der Coupe de France.

Während sich Luis Enrique in Paris über eine neue Offensivoption freuen darf, muss Julien Stephan bei Rennes in der neuen Saison gleich ohne zwei Doués auskommen. Bruder Guela entschied sich ebenfalls in diesem Sommer für einen Wechsel und läuft künftig für Racing Straßburg auf.