FC Bayern Amateure: Talent Fukui spielt vor

Die Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern München befindet sich aktuell im Trainingslager. Mit dabei ist auch der einzige Neuzugang im Kader. Coach Holger Seitz ist angetan von Taichi Fukui.

Seit vergangenem Samstag schwitzen die Bayern-Amateure im Trainingslager unter türkischer Sonne. Mit Taichi Fukui ist auch der einzige Winterneuzugang des Nachwuchses dabei, der zum Jahresbeginn vom japanischen Erstligisten Sagan Tosu nach München gekommen war. Trainer Holger Seitz attestiert dem 18-jährigen Mittelfeldtalent, „ein Spiel sehr gut lesen” zu können. Er sei variabel im Zentrum einsetzbar - sowohl offensiv als auch als Abräumer.

Nach bereits zwei Testspielen (3:1 gegen den österreichischen Bundesligisten SV Ried, 1:2 gegen den VfB Eichstätt) verabschiedeten sich die kleinen Bayern mit einem Doppeltest am Freitag in Richtung Süden. Einem 0:1 gegen die Stuttgarter Kickers am Vormittag folgte am Nachmittag ein 3:2-Sieg über den Bahlinger SC. Im türkischen Antalya möchte Seitz, der im Herbst Martin Demichelis abgelöst hatte, insbesondere das Positionsspiel verfeinern.

Zum Abschluss des einwöchigen Trainingslagers steht an diesem Samstag dann noch ein Test gegen die zweite Mannschaft Rapid Wiens an. Mit Rückehrer Seitz, der den Nachwuchs bereits zum dritten Mal übernahm, und seinem Assistenten Dirk Teschke, mit dem er schon 2019 den Aufstieg in die 3. Liga gefeiert hatte, soll die Leistungsbereitschaft zurückkehren, die unter Demichelis verloren gegangen war.

Von der Rückkehr in die 3. Liga kann zwar erst wieder in der nächsten Saison geträumt werden, aber bereits zum Auftakt am 24. Februar gegen die SpVgg Unterhaching möchte Seitz mit seinem Team beweisen, dass es besser ist als jener 6. Platz, auf dem die Amateure überwinterten.