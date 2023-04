FC Bayern Amateure: Marusic fällt lange aus

Der FC Bayern München muss lange Zeit auf Gabriel Marusic verzichten. Der 20-Jährige, der auch schon im Kader der ersten Mannschaft stand, erlitt im Regionalliga-Spiel gegen den FC Augsburg II einen Kreuzbandriss.

Schon in der ersten Spielminute geriet Gabriel Marusic am Mittwochabend in der Partie gegen den FC Augsburg II in einen unglücklichen Zweikampf, stauchte mit gestrecktem Knie in den Rasen. In Minute fünf folgte dann die Auswechslung des 20-Jährigen. In Unterzahl fing sich sein Team zwischenzeitlich den frühen Gegentreffer zum 0:1, drehte im weiteren Verlauf des Abends die Partie aber in einen 3:2-Sieg um.

Am Tag darauf nun folgt die bittere Diagnose für den Innenverteidiger: Marusic erlitt dabei einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss, wie die Bayern auf ihrer Homepage mitteilten, eine zeitnahe Operation wurde ebenso angekündigt. Dennoch steht natürlich fest, dass der kroatische Youngster, der bereits 2017 vom 1. FC Nürnberg ins Bayern-NLZ kam, dem Verein für Monate fehlen wird.

Für den kroatischen U-Nationalspieler, der in der laufenden Saison in zehn Regionalliga-Partien auf dem Platz stand, ist es ein schwerer Rückschlag, war er doch im November 2022 im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen ebenso im Profi-Kader dabei wie kurz zuvor im Champions-League-Duell mit Inter Mailand. Zu einem Einsatz kam es jeweils aber nicht. Statt weiter auch unter den Augen von Neu-Coach Thomas Tuchel am Sprung in die 1. Mannschaft arbeiten zu können, steht für den gebürtigen Nürnberger nun eine lange Reha an. "Lieber Gaba, wir wünschen dir von Herzen eine gute und schnelle Genesung", muntern die Bayern auf ihrer Homepage auf.