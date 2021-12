FC Bayern Alzenau plant Neuanfang ohne das Trainerduo Sprung und Özbahar

Regionalliga-Absteiger FC Bayern Alzenau ist in der Hessenliga in die Abstiegsrunde gerutscht und will im neuen Jahr ohne das bisherige Trainerduo, bestehend aus Peter Sprung und Murat Özbahar, wieder neuen Wind unter seine Flügel bekommen.

Ihre Amtszeit dauerte nur rund ein halbes Jahr: Peter Sprung (links) und Murat Özbahar sind nicht mehr Trainer des FC Bayern Alzenau. imago images/Beautiful Sports