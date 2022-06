FC Basel schnappt sich Youngster vom FC Barcelona

Arnau Comas ist zwölf Jahre beim FC Barcelona ausgebildet worden und wechselt jetzt zum FC Basel. Die Schweizer haben sich lange um den erst 22-jährigen Verteidiger bemüht.

Basel hat Comas mit einem Vierjahresvertrag bis 2026 ausgerüstet und erwartet sich viel vom Innenverteidiger. "Arnau hat für einen 22-Jährigen schon viel Erfahrung auf einem sehr guten Niveau sammeln können und dabei als Kapitän von Barça B auch Verantwortung übernommen", wird Kaderplaner Philipp Kaufmann auf der Website des Vereins zitiert. "Er ist ein spielstarker Innenverteidiger, der uns auch von seiner Physis her sehr überzeugt. Wir haben uns lange um ihn bemüht und freuen uns, dass es nun geklappt hat mit dem Transfer."

Comas wechselte bereits 2010 als zehnjähriger Junge vom FC Girona zum großen FC Barcelona in die berühmte La Masia - die Jugendakademie des FCB. Entsprechend hat der Innenverteidiger sämtliche Jugendmannschaften der Katalanen durchlaufen. Die letzten beiden Vorbereitungen (Sommer und Winter) absolvierte Comas mit der 1. Mannschaft, der Sprung dorthin ist ihm indes noch nicht gelungen. Dafür spielte er zuletzt als Kapitän für Barcelona B, nachdem er zwischenzeitlich für ein Jahr an UE Olot verliehen war.

"Für mich ist es eine tolle Möglichkeit, hier in Basel langfristig meine Karriere voranzutreiben", begründet Comas, der 2017/18 die Youth League gewann und eben zuletzt mit Barcelona in der Primera Division RFEF, der dritthöchsten spanischen Spielklasse, tätig war. "Der FC Basel ist aufgrund seiner Geschichte und seiner internationalen Präsenz natürlich auch in Barcelona ein Begriff, zudem haben die beiden Klubs dieselben Farben."