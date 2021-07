FC Barcelona vor LoL-Engagement?

Der FC Barcelona könnte als zweiter La Liga-Verein Spaniens höchster Spielklasse für League of Legends beitreten, eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Nach einem Bericht des spanischen eSport-Portals Esportmaniacos vom 24. Juli steht der FC Barcelona vor einem Einstieg in die LVP SuperLiga. Der Top-Klub werde ab dem Jahr 2022 mit einer eigenen Mannschaft in der heimischen Liga für League of Legends antreten, so die durch nicht genannte Quellen zugespielte Information. Was Esportmaniacos berichtet, kann als belastbar angesehen werden, auch über Details des Schalke-Deals hatte das Portal vorab korrekt berichtet.

Zuvor hatte Esportsmaniacos bereits über Gerüchte über eine Zusammenarbeit zwischen Barca und S2V, einer spanischen eSport-Organisation aus der SuperLiga, berichtet. Nun jedoch die Konkretisierung: Der spanische FCB werde den Platz von S2V vollständig kaufen. Verhandlungen mit anderen potenziellen Partnern würden zwar weiterhin laufen, nach aktuellem Stand geht Barca das neue Projekt jedoch in Eigenregie an.

Für Bundesliga-Verhältnisse ist es eine Ausnahme, das sich Vereine abseits der bekannten Fußball-Simulationen FIFA und PES im eSport ausprobieren. Den FC Barcelona prägt dagegen eher Experimentierfreude.

Im Jahr 2020 eröffnete Barca zusätzlich zu der bereits bestehenden PES-Mannschaft eine Abteilung für das Kartenspiel Hearthstone. Von 2019 bis April 2021 war der Verein zudem in Rocket League aktiv. Dieses Projekt liegt vorerst aber auf Eis.

Betis hat es vorgemacht

In der SuperLiga wäre der FC Barcelona der zweite Klub mit Fußball-Hintergrund. Real Betis Sevilla versucht sich seit Sommer 2020 in der LoL-Liga – mit Erfolg. Seit dem Einstieg hat die Mannschaft einmal den dritten sowie einmal den zweiten Platz belegt und sich damit für das Europa-League-Pendant, die European Masters, qualifiziert.

Ähnliche Erfolge will wohl auch Barca einfahren. Esportmaniacos zufolge planen die Verantwortlichen mit einem Kader, der um den Titel mitspielen kann. Man sei sich aber auch der Ambition dieses Unterfangens bewusst. Die Konkurrenz schläft schließlich nicht.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.