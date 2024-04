FC Barcelona schnappt sich weiteren Titel

Keine Überraschung in Spaniens Liga Asobal. Die Meisterschaft ist bei noch fünf ausstehenden Partien entschieden. Der FC Barcelona gewinnt zum insgesamt 31. Mal den nationalen Meistertitel, baut die Serie auf 14 Titel in Folge aus.

Barca hat aus den bisherigen 25 Partien insgesamt 49 Zähler geholt - den einzigen Punktverlust kassierte man im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Bidasoa Irun mit einem 26:26-Remis. Die Basken waren nach einer starken Hinrunde nur zwei Zähler hinter dem Ligaprimus, verloren dann aber am 16. Spieltag in Barcelona mit 23:30. Die Vorentscheidung im Titelkampf, denn in Spanien zählt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich und nicht die Tordifferenz.

Für das Team von Carlos Ortega war es bereits der vierte Titel der laufenden Spielzeit. Zuvor hatte man den katalanischen und den iberischen Supercup (zwischen den Topteams aus Spanien und Portugal) sowie den Copa de España, der Nachfolger der Copa Asobal wurde im Dezember zwischen Meister und Vizemeister ausgespielt.

Beim IHF Super Globe musste man sich nach einer Halbfinalniederlage gegen die Füchse Berlin mit Rang 3 begnügen, doch zwei Titelchancen hat Barca noch. Am 25. April auswärts und am 2. Mai im heimischen Palau Blaugrana kämpft man um den Einzug ins Truckscout24 Final4 in Köln (08./09.06.24). Eine Woche zuvor kämpft man auch in einem Final8-Turnier um den Pokalwettbewerb Copa del Rey.

Die 37:40-Derbyniederlage von Granollers in Barcelona hat das Rennen um die Plätze 3-5 noch einmal verschärft. Logrono konnte sich mit einem Zähler Rückstand in die Schlagdistanz bringen, dahinter folgt Adermar Leon. Die Kastilier haben nun drei Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz, da der Sechste BM Nava um die Guardiola-Zwillinge mit 29:32 beim Siebten Atletico Valladolid verlor.

chs

Liga Asobal 2023/24