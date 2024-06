FC Barcelona holt Rückraumspieler nach Leihe zurück

Der FC Barcelona hat einen Rückraumspieler von seiner Leihe zurückgeholt. Er verbrachte die letzten beiden Spielzeiten beim Liga-Konkurrenten Logroño.

Juan Palomino, der in den vergangenen zwei Saisons auf Leihbasis bei Logroño La Rioja spielte, kehrt zum FC Barcelona zurück. Das teilte der spanische Top-Klub am heutigen Freitag (21. Juni) auf seiner Homepage mit. Der Andalusier hat beim amtierenden Champions-League-Sieger noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Der 1,94 Meter große und 90 Kilogramm schwere Juan Palomino fühlt sich im Angriff auf Halblinks am wohlsten, gilt als wurfstark und kann im Innenblock decken. Der 22-Jährige kam im Sommer 2020 von BM Antequera nach Barcelona. Er spielte dort zwei Jahre lang für die Reserve. Nachdem er im November 2020 in Puente Genil sein Debüt in der Liga Asobal gab, kam er nur noch zu sporadischen Einsätzen bei den Profis - bis er im Juli 2022 an Logroño La Rioja ausgeliehen wurde, wo er sich weiterentwickeln sollte.

Palomino war in den zwei Jahren, die er unter dem Trainer Miguel Ángel Velasco bei Logroño La Rioja tätig ist, ein Schlüsselspieler. In seiner ersten Saison bestritt der Andalusier 28 von 30 möglichen Liga-Spielen und erzielte dabei 70 Tore. In der abgelaufenen Saison 2023/24 kam er auf 30 Einsätze und 104 Treffer.