FC Barcelona: Finanzielle Gesundung und Handball-Sympathiepunkte für Hansi Flick

Beim Finale der Champions League im Handball feierte der FC Barcelona den Titel, auch im Fußball ist die Königsklasse das große Ziel. Die neunjährige Durststrecke soll in der kommenden Saison mit Hansi Flick ein deutscher Trainer beenden, mit seinem Besuch beim Titelgewinn der Handballer sammelte der frühere deutsche Fußball-Nationaltrainer derweil bereits vor dem Amtsantritt Sympathiepunkte. Entwarnung gab es von finanzieller Seite.

Hansi Flick war in der Vorwoche zum Final4 der Handball Champions League nach Köln gereist, der neue Fußball-Trainer des FC Barcelona erlebte an der Seite von Barça-Präsident Joan Laporta, Sport-Vizepräsident Rafa Yuste, Direktor Joan Solé, Berater Enric Masip und dem ehemaligen Barça-Handballtrainer Valero Rivera den Titelgewinn der Handballer des Vereins mit.

Das Team von Carlos Ortega hatte sich nach der Machtdemonstration im Halbfinale gegen Kiel in einem packenden Endspiel gegen Aalborg durchgesetzt. Dass der Fußball-Trainer bereits vor seinem offiziellen Amtsantritt beim Titelgewinn der Handballer vor Ort war, hob der Pressedienst des FC Barcelona ausdrücklich hervor: "Der neue Barça-Trainer zeigt mit seiner Anwesenheit beim großen Spiel in Köln bereits, dass er sich der Multidisziplinarität des FC Barcelona bewusst ist."

Flick Ende Mai in Barcelona vorgestellt

Hansi Flick war beim FC Barcelona Ende Mai als neuer Fußball-Coach vorgestellt worden, er unterzeichnete einen Vertrag bis 2026. "Culers, das ist unser Moment. Força Barça", sagte Flick in einem kurzen Video auf der Plattform X auf katalanisch. Vor Ort hat er neben Ilkay Gündogan und Marc-André ter Stegen auch Robert Lewandowski als deutschsprachigen Gesprächspartner.

Beim Handball findet der frühere deutsche Bundestrainer weitere deutschsprachige Gesprächspartner: Trainer Carlos Ortega war mehrere Jahre als Coach in Hannover tätig, Co-Trainer Konstantin Igropulo spielte bei den Füchsen Berlin und der für die Torhüter verantwortliche Tomas Svensson war als Spieler einige Jahre beim HSV Hamburg und als Trainer bei den Rhein-Neckar Löwen und dem SC Magdeburg tätig.

Auf der Homepage des FC Barcelona ist Hansi Flick unterdessen omnipräsent: Sein erster Besuch im Trainingszentrum, seine Stippvisite zur zweiten Mannschaft vor deren Aufstiegsfinale, seine Erfolge mit dem FC Bayern München oder die Leistung von Robert Lewandowski unter dem Trainer Flick sind nur einige Beispiele. Die Hoffnungen sind groß.

"Ein neuer Trainer, der an die Mannschaft glaubt und den nötigen Ehrgeiz hat, war die beste Idee. Da kam die Option Hansi Flick auf den Tisch", berichtete Präsident Joan Laporta, der anfügte: "Flick ist ein erfahrener, professioneller Trainer mit Verantwortungsbewusstsein, aber vor allem glaubt er an unseren Spielstil und das Potenzial des Teams. Er ist hochmotiviert, das Beste aus diesem Team herauszuholen."

Verein vor Gesundung

Und das Beste heißt bei den Fußballern des FC Barcelona den Titel in der Champions League zu gewinnen, so wie es zuletzt den Handballern gelang. Im Anschluss wurde der Vertrag mit Trainer Carlos Ortega verlängert. "Der Handball bleibt auf einem sehr hohen Niveau", erklärte Joan Laporta bereits vor dem Final4 der Königsklasse in Köln, allerdings hatten - wie alle Sparten des Vereins - auch die Handballer zuletzt finanzielle Einsparungen vornehmen müssen.

Besserung sei aber in Sicht, Laporta berichtete zuletzt auf einer Vereinsversammlung von einer Gesundung: "Nach vielen Jahren konnte eine kritische Situation dank viel Mühe, Mut und Kühnheit umgedreht werden. Wir sehen erste Anzeichen von Aufschwung. Der Rentabilitätsplan wurde vom ersten Tag an erwartungsgemäß erfüllt. Wir haben die Einnahmen gesteigert und die Verpflichtungen für sportliche Gehälter um fast 200 Millionen Euro reduziert."

