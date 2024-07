FC Augsburg vor Verpflichtung von Bayern-Talent Kabadayi

Der FC Augsburg rüstet sich für einen möglichen Abgang von Ruben Vargas. Für die offensive Außenbahn kommt Yusuf Kabadayi zu den Fuggerstädtern.

Ein Bericht der Sportbild, wonach der FCA kurz vor der Verpflichtung des 20-Jährigen steht, deckt sich mit kicker-Informationen. Kabadayi soll bei den Fuggerstädtern einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2028 unterschreiben, der Medizincheck steht noch aus.

Der FC Bayern, in dessen Jugend Kabadayi seit Kindesalter ausgebildet wurde, erhält im Gegenzug eine sechsstellige Ablösesumme für den offensiven Außenbahnspieler, der somit erstmals auf Einsätze in der Bundesliga hoffen darf.

In der vergangenen Spielzeit war Kabadayi an den FC Schalke 04 ausgeliehen und kam in der 2. Bundesliga 23 Mal zum Einsatz (vier Tore). Insbesondere sein Einsatz gegen Spitzenreiter FC St. Pauli sorgte für Aufsehen: Gegen die Kiez-Kicker steuerte er zwei Treffer zum 3:1-Sieg bei.

Der nächste Vorgriff beim FCA

Nun folgt der nächste Schritt zum FC Augsburg, der sich damit erneut früh auf einen drohenden Abgang vorbereitet. Nach den Verpflichtungen von Samuel Essende und Keven Schlotterbeck, mit denen sich der FCA für die Abschiede von Kapitän Ermedin Demirovic und Felix Uduokhai rüstete, ist Kabadayi ein potenzieller Nachfolger für Ruben Vargas, der öffentlich Abschiedsgedanken äußerte.